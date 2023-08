エレファントカシマシ「LIVE FILM エレファントカシマシ 1988/09/10渋谷公会堂」、TM NETWORK「TMN final live LAST GROOVE[5.18]」という2本のライブフィルムが、それぞれ1夜限定でプレミアム上映されることが決定した。

これはライブフィルム上映イベント「EPIC レコード創立45周年記念 毎木7ライヴ・フィルム・フェスティヴァル2023 -THE LIVE IS ALIVE!-」の一環として企画されたもの。本イベントでは、エピックジャパンレーベルからこれまでに発表された80~90年代のライブフィルム7作品が全国19都市24カ所の映画館にて、9月21日から毎週木曜19:00より7週連続で1夜限定上映される。

10月5日に上映される「LIVE FILM エレファントカシマシ 1988/09/10渋谷公会堂」は、デビューからわずか半年後の1988年9月10日に東京・渋谷公会堂で行われたエレカシの伝説的ステージを収録した作品。剥き出しの無機質な舞台で終始客席の照明がついたまま演奏された怒涛の全14曲、70分のステージが余すことなく収められている。なお本作は劇場初上映となる。

10月12日上映の「TMN final live LAST GROOVE[5.18]」は1994年5月18、19日の両日に東京・東京ドームで行われたTM NETWORKの“終了”コンサートの2日目の模様を収めた作品。さる8月17日に東京・立川シネマシティで行われた1夜限りのプレミアム上映がソールドアウトとなり、全国のファンから寄せられた再上映のリクエスト受けて、このたび全国上映が実現した。

なお9月21日にはTM NETWORK「CAMP FANKS '89 at YOKOHAMA ARENA」、28日には佐野元春「See Far Miles Tour Part II Live at Yokohama Arena 1993」のプレミアム上映が行われることも決定している。

エレファントカシマシ「LIVE FILM エレファントカシマシ 1988/09/10渋谷公会堂」セットリスト

01. おはよう こんにちは

02. 浮き草

03. デーデ

04. 星の砂

05. 夢の中で

06. ゴクロウサン

07. ふわふわ

08. 習わぬ経を読む男

09. ああ流浪の民よ

10. ポリスター

11. やさしさ

12. 花男

13. ファイティングマン

14. 待つ男

TM NETWORK「TMN final live LAST GROOVE[5.18]」セットリスト

01. 金曜日のライオン

02. BE TOGETHER

03. DON'T LET ME CRY

04. NERVOUS

05. ACCIDENT

06. WE LOVE THE EARTH

07. LOVE TRAIN

08. 1/2の助走

09. CONFESSION~告白~

10. 永遠のパスポート

11. RAINBOW RAINBOW(陽気なアインシュタインと80年代モナリザの一夜)

12. COME ON LET'S DANCE

13. ALL-RIGHT ALL-NIGHT(NO TEARS NO BLOOD)

14. KEYBOARD SOLO

15. GET WILD '89

16. DRAGON THE FESTIVAL

17. SELF CONTROL(方舟に曳かれて)

18. ELECTRIC PROPHET

19. SEVEN DAYS WAR

「EPIC レコード創立45周年記念 毎木7ライヴ・フィルム・フェスティヴァル2023 -THE LIVE IS ALIVE!-」上映劇場

・北海道 札幌シネマフロンティア

・宮城県 MOVIX仙台

・群馬 ユナイテッド・シネマ前橋

・茨城県 ユナイテッド・シネマ水戸

・埼玉県 MOVIXさいたま

・東京都 新宿バルト9

・東京都 T・ジョイ PRINCE 品川

・東京都 MOVIX亀有

・東京都 立川シネマシティ

・千葉県 T・ジョイ蘇我

・神奈川県 横浜ブルク13

・新潟県 T・ジョイ新潟万代

・石川県 ユナイテッド・シネマ金沢

・静岡県 静岡東宝会館

・愛知県 ユナイテッド・シネマ豊橋

・愛知県 ミッドランドスクエア シネマ

・奈良県 ユナイテッド・シネマ橿原

・京都府 T・ジョイ京都

・大阪府 T・ジョイ梅田

・大阪府 なんばパークスシネマ

・兵庫県 OSシネマズ神戸ハーバーランド

・広島県 広島バルト11

・福岡県 T・ジョイ博多

・熊本県 ユナイテッド・シネマ熊本