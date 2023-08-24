JP THE WAVYと韓国ラッパーSik-Kによるコラボソング「I.Y.A」MV公開

JP THE WAVYと韓国の人気ラッパーSik-Kによるコラボソング「I.Y.A」のミュージックビデオが公開された。
【動画を見る】JP THE WAVY「I.Y.A feat. Sik-K」
本楽曲はJIGGがプロデュースを担当し、5月にリリースされたJIGGとのコラボレーションEP『Hit Different』に収録されており、「君以外は嫌」という一途な思いが込められた爽やかかつキャッチーなラブソングで、何度もリピートしてしまう中毒性の高い1曲となっている。
MVはCAMOなどの作品も手掛けている韓国を拠点に活動するKORLIO氏がディレクションを務め、JP THE WAVYのミュージックビデオとしては初の韓国で撮影された本作。Sik-Kと同じレーベルメイトの若手ラッパー、HAONもカメオ出演している。
また、先日JP THE WAVYとSik-Kが初の2マンツアー『DIE KYODAI TOUR in JAPAN』を発表。10月26日（木）に大阪・ゴリラホール オオサカ、10月27日（金）に東京・豊洲ピットの2箇所で開催される。
＜ライブ情報＞
JP THE WAVY & Sik-K ”DIE KYODAI TOUR in JAPAN”
2023年10月26日（木）大阪 | GORILLA HALL OSAKA
2023年10月27日（金）東京 | TOYOSU PIT
OPEN 18:00 / START 19:00
チケット情報：
①限定PREMIUMチケット：10000円（税込）
★特典：フロントエリアへのご案内＋リハーサル観覧（10分程度）
②PRE-SALEチケット：6500円（税込）
③一般チケット：7500円（税込）
プレオーダー（抽選）：2023年8月23日（水）12:00〜2023年8月30日（水）23:59
一般チケット（先着）：2023年9月16日（土）12:00〜
受付用URL：https://eplus.jp/Wavy_Sik-K/
主催：STONE.B (mahocast) / WAVE HI
企画 / 制作：CITTA' WORKS
協力：イープラス
お問い合わせ先：イープラス（e＋） http://eplus.jp/qa/
mahocast https://www.mahocast.com/ct/contact
JP THE WAVY Official HP：https://sorrywavy.jp