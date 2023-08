雷句誠原作によるTVアニメ「金色のガッシュベル!!」の20周年を記念したスマートフォン向けゲーム「金色のガッシュベル!! 永遠(とわ)の絆の仲間たち」がリリースされることが決定した。

「金色のガッシュベル!! 永遠の絆の仲間たち」は、NEOWIZが開発を担当。ゲームオン、東映アニメーション、NEOWIZの3社共同プロジェクトとなる。ジャンルは、好きな魔物でチームを編成して術や技を繰り出しながら敵を倒して物語を進めていく絆育成RPG。アニメ「金色のガッシュベル!!」に登場するおなじみのキャラクターはもちろん、ゲームオリジナルのキャラクターや物語も収録される。正式サービス時には、同ゲームのバトルシーンをより盛り上げるため、新たに収録したキャラクターボイスも実装される。

またクローズドベータテストの参加者を、本日8月24日から9月6日23時59分まで、専用サイトにて募集中。募集人数は2000人を予定しており、応募者が多い場合は抽選により参加者が決定される。クローズドベータテストは9月中旬に行われる予定だ。

