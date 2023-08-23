NAHA, JAPAN - NOVEMBER 01: A helmet is seen on the bench prior to the game between Samurai Japan and Canada at the Okinawa Cellular Stadium Naha on November 01, 2019 in Naha, Okinawa, Japan. (Photo by Masterpress - Samurai Japan/SAMURAI JAPAN via Getty Images)

侍ジャパンU18代表　最新情報

　「第31回 WBSC U-18ベースボールワールドカップ」が、8月31日から9月10日に台湾（台北・台中）で行われる。日本代表「侍ジャパン」は、夏の甲子園で活躍した選手らで構成されるU-18代表が世界との戦いに挑む。この記事では、大会の試合日程と組み合わせについてまとめている。
 
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大会期間
2022年8月31日～9月10日
オープニングラウンド：8月31日～9月5日
スーパーラウンド：9月7日～9月9日
決勝・3位決定戦：9月10日

 

 

開催地
台湾（台北）
・台中インターコンチネンタル野球場
・台北市立天母棒球場
・台中野球場

出場国と地域
グループA
メキシコ、チャイニーズ・タイペイ、韓国、オーストラリア、
プエルトリコ、チェコ
 
グループB
日本、アメリカ、ベネズエラ、オランダ、パナマ、スペイン






オープニングラウンド（グループA）
2022年8月31日（木）
グループA
19:30　チャイニーズ・タイペイ　ー　オーストラリア（天母野球場）

2022年9月1日（金）
14:00　メキシコ　ー　チェコ（台中野球場）
19:00　韓国　ー　プエルトリコ（台中野球場）
 

2022年9月2日（土）
11:30　オーストラリア　ー　メキシコ（台中インターコンチネンタル）
15:30　プエルトリコ　ー　チェコ（台中インターコンチネンタル）
19:30　チャイニーズ・タイペイ　－　韓国（台中インターコンチネンタル）

 

 

2022年9月3日（日）
11:30　プエルトリコ　ー　オーストラリア（台中インターコンチネンタル）
15:30　メキシコ　ー　チャイニーズ・タイペイ（台中インターコンチネンタル）
19:30　チェコ　ー　韓国（台中インターコンチネンタル）

2022年9月4日（月）
11:30　メキシコ　ー　プエルトリコ（台中インターコンチネンタル）
15:30　韓国　ー　オーストラリア（台中インターコンチネンタル）
19:30　チェコ　ー　チャイニーズ・タイペイ（台中インターコンチネンタル）


2022年9月5日（火）
11:30　韓国　ー　メキシコ（台中インターコンチネンタル）
15:30　オーストラリア　ー　チェコ（台中インターコンチネンタル）
19:30　チャイニーズ・タイペイ　ー　プエルトリコ（台中インターコンチネンタル）





オープニングラウンド（グループB）

2022年9月1日（金）
11:30　アメリカ　ー　オランダ（天母野球場）
14:00　ベネズエラ　ー　パナマ（天母野球場）
19:00　日本　－　スペイン（天母野球場）

2022年9月2日（土）
11:30　オランダ　ー　ベネズエラ（天母野球場）
15:30　日本　ー　パナマ（天母野球場）
19:30　ベネズエラ　－　スペイン（天母野球場）

 

 

2022年9月3日（日）
11:30　ベネズエラ　ー　スペイン（天母野球場）
15:30　パナマ　ー　オランダ（天母野球場）
19:30　アメリカ　－　日本（天母野球場）

2022年9月4日（月）
11:30　オランダ　ー　スペイン（天母野球場）
15:30　パナマ　ー　アメリカ（天母野球場）
19:30　ベネズエラ　－　日本（天母野球場）

2022年9月5日（火）
11:30　スペイン　ー　パナマ（天母野球場）
15:30　アメリカ　ー　ベネズエラ（天母野球場）
19:30　日本　－　オランダ（天母野球場）






スーパーラウンド
2022年9月7日（木）
グループB3位　ー　グループA3位（天母野球場）
グループB2位　ー　グループA2位（天母野球場）
グループB2位　ー　グループA2位（天母野球場）

 

 

2022年9月8日（金）
グループB2位　ー　グループA3位（天母野球場）
グループB1位　ー　グループA2位（天母野球場）
グループA1位　ー　グループB3位（天母野球場）

2022年9月9日（土）
グループB1位　ー　グループA3位（天母野球場）
グループA2位　ー　グループB3位（天母野球場）
グループA1位　ー　グループB2位（天母野球場）





決勝・3位決定戦
2022年9月10日（日）
3位決定戦
スーパーラウンド 3位 - スーパーラウンド 4位（天母野球場）

 

 

2022年9月10日（月）
決勝
スーパーラウンド 1位 - スーパーラウンド 2位（天母野球場）


 

 
【了】