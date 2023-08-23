侍ジャパンU18代表 最新情報
「第31回 WBSC U-18ベースボールワールドカップ」が、8月31日から9月10日に台湾（台北・台中）で行われる。日本代表「侍ジャパン」は、夏の甲子園で活躍した選手らで構成されるU-18代表が世界との戦いに挑む。この記事では、大会の試合日程と組み合わせについてまとめている。
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大会期間
2022年8月31日～9月10日
オープニングラウンド：8月31日～9月5日
スーパーラウンド：9月7日～9月9日
決勝・3位決定戦：9月10日
開催地
台湾（台北）
・台中インターコンチネンタル野球場
・台北市立天母棒球場
・台中野球場
出場国と地域
グループA
メキシコ、チャイニーズ・タイペイ、韓国、オーストラリア、
プエルトリコ、チェコ
グループB
日本、アメリカ、ベネズエラ、オランダ、パナマ、スペイン
オープニングラウンド（グループA）
2022年8月31日（木）
グループA
19:30 チャイニーズ・タイペイ ー オーストラリア（天母野球場）
2022年9月1日（金）
14:00 メキシコ ー チェコ（台中野球場）
19:00 韓国 ー プエルトリコ（台中野球場）
2022年9月2日（土）
11:30 オーストラリア ー メキシコ（台中インターコンチネンタル）
15:30 プエルトリコ ー チェコ（台中インターコンチネンタル）
19:30 チャイニーズ・タイペイ － 韓国（台中インターコンチネンタル）
2022年9月3日（日）
11:30 プエルトリコ ー オーストラリア（台中インターコンチネンタル）
15:30 メキシコ ー チャイニーズ・タイペイ（台中インターコンチネンタル）
19:30 チェコ ー 韓国（台中インターコンチネンタル）
2022年9月4日（月）
11:30 メキシコ ー プエルトリコ（台中インターコンチネンタル）
15:30 韓国 ー オーストラリア（台中インターコンチネンタル）
19:30 チェコ ー チャイニーズ・タイペイ（台中インターコンチネンタル）
2022年9月5日（火）
11:30 韓国 ー メキシコ（台中インターコンチネンタル）
15:30 オーストラリア ー チェコ（台中インターコンチネンタル）
19:30 チャイニーズ・タイペイ ー プエルトリコ（台中インターコンチネンタル）
オープニングラウンド（グループB）
2022年9月1日（金）
11:30 アメリカ ー オランダ（天母野球場）
14:00 ベネズエラ ー パナマ（天母野球場）
19:00 日本 － スペイン（天母野球場）
2022年9月2日（土）
11:30 オランダ ー ベネズエラ（天母野球場）
15:30 日本 ー パナマ（天母野球場）
19:30 ベネズエラ － スペイン（天母野球場）
2022年9月3日（日）
11:30 ベネズエラ ー スペイン（天母野球場）
15:30 パナマ ー オランダ（天母野球場）
19:30 アメリカ － 日本（天母野球場）
2022年9月4日（月）
11:30 オランダ ー スペイン（天母野球場）
15:30 パナマ ー アメリカ（天母野球場）
19:30 ベネズエラ － 日本（天母野球場）
2022年9月5日（火）
11:30 スペイン ー パナマ（天母野球場）
15:30 アメリカ ー ベネズエラ（天母野球場）
19:30 日本 － オランダ（天母野球場）
スーパーラウンド
2022年9月7日（木）
グループB3位 ー グループA3位（天母野球場）
グループB2位 ー グループA2位（天母野球場）
グループB2位 ー グループA2位（天母野球場）
2022年9月8日（金）
グループB2位 ー グループA3位（天母野球場）
グループB1位 ー グループA2位（天母野球場）
グループA1位 ー グループB3位（天母野球場）
2022年9月9日（土）
グループB1位 ー グループA3位（天母野球場）
グループA2位 ー グループB3位（天母野球場）
グループA1位 ー グループB2位（天母野球場）
決勝・3位決定戦
2022年9月10日（日）
3位決定戦
スーパーラウンド 3位 - スーパーラウンド 4位（天母野球場）
2022年9月10日（月）
決勝
スーパーラウンド 1位 - スーパーラウンド 2位（天母野球場）
【了】