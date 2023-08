森大翔 16歳でエレキギター世界一に！独学で優勝を掴んだ練習方法と聴いていた音楽

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。8月22日(火)の放送は、ギタリストでシンガーソングライターの森大翔さんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、ギターを始めたきっかけやギタリストの世界大会に出場したエピソードを聞きました。その前編。森大翔さんは、北海道・知床 羅臼町出身で、2003年生まれの20歳です。小6でギターを始め、16歳のときにイギリス・ロンドンで開かれた16歳以下のギタリストによるエレキギターの世界大会「Young Guitarist of the Year 2019 powered by Ernie Ball」で優勝。2021年にデジタルシングル「日日」でデビューし、2023年5月にファーストアルバム『69 Jewel Beetle』をリリースしました。こもり校長:今、生演奏をしてくれました! 今までに見たことない弾き方で音を出していた瞬間があって……(笑)。指をはさんで1個ずつピロピロピロピロ~ってするのは、何ていうんですか!? つま弾くんじゃなくて、押さえたのを外すときに音が鳴るんですけど……!COCO教頭:弾いているときの表情もいい!こもり校長:たしかに! これは、即興ですか?森:いや、「台風の目」という曲のイントロを弾きました。COCO教頭:さっきの(校長が言った)弾き方には、名前はないんですか?森:これですか?(実演)こもり校長:あー! それです!!森:これは、ピッキングハーモニクスです。校長・教頭:ピッキングハーモニクス!!COCO教頭:メモします!こもり校長:小6でギターを始めたということですが、何かきっかけがあったんですか?森:兄貴がいまして……僕のいとこのお兄ちゃんなんですけど。大好きでいろんな真似をしていたんです。サッカーとか、口ぐせとか。そのなかの1つにギターがあって、始めたという感じです。COCO教頭:ギターは独学ということですが、特定の誰かのファンで、ということはなくて?森:そうですね。プロアマ問わず、ユーチューブやインスタグラムを見て練習していました。プロもいれば、それをカバーしている人もいるし。アマチュアでもめちゃくちゃうまい人もいるので、いろんな人を見ていましたね。COCO教頭:時代だね~。こもり校長:それって、どういう気持ちで練習していたんですか?森:ギター楽すぃ~!(笑)。COCO教頭:語尾が“すぃ~”になるほど楽しいのか(笑)。こもり校長:もともと聴いていた好きな音楽とかはないんですか?森:コブクロ!COCO教頭:それは、ギターを始める前から聴いていたんですか?森:はるか前からです。赤ちゃん……ではないか(笑)。でも、3、4歳くらいから聴いていました。僕の町はめっちゃ田舎で移動がほぼ車なんですけど、車の中で父ちゃんがかけていました。こもり校長:(地元が)知床なんですよね。ここをドライブするときにコブクロ先生が流れていたんですね。森:流れていたし、僕の父親も歌っていました(笑)。こもり校長:ギター教室に通ったこともないんですか?森:ないですね。COCO教頭:めっちゃ見て、何回も練習して、ということですか?森:そうですね。1日中同じ曲を……何十回も。時間さえあれば、弾いて弾いて弾いて……。こもり校長:上達していくことへの快感は?森:めちゃめちゃありました。寝て起きたら、弾けるようになってるぞ! というのが多くて。こもり校長:孫悟空みたいな話ですね……格闘漫画に例えてしまいましたけど(笑)。森:(笑)。寝るのが大切で。中3くらいまでは、めっちゃ弾いたあと(夜)10時には寝ていました。こもり校長:しみこませるみたいなことなんですかね?森:そうですね。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/