INI髙塚大夢「ハイトーンキープのプロだと思っています！」髪色を維持するためのヘアケアを紹介

11人組グローバルボーイズグループ・INIの髙塚大夢がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」。8月22日(火)の放送では、リスナーのメッセージをきっかけに、ハイトーンの髪色を維持するために気をつけていることを紹介しました。夏休み限定ですが、派手髪デビューでピンク色に挑戦しました! 毎日鏡を見る度にテンション上がってます。大夢先生は、ピンクの髪の毛だったときに気をつけていたことはありますか!? 大夢先生のヘアケアなど教えてもらえたら嬉しいです♪(16歳)髙塚:なるほどね! おぉ、ピンク髪いいですね! もうちょっと早かったら、俺とオソロだったんだけどな〜。まあまあまあ、楽しんでいるようで俺も嬉しいです。派手髪ね~、本当にいろいろ大変なこと多いですよ。僕もデビューしてからずっとハイトーンキープなんですけど、もうプロになりましたね! オーディションが始まってから初めて染めたにも関わらず、今ではもう自分でもプロだなと思っております(笑)。ヘアケアね、いろいろありますよ! 女の子はどうかわかんないけど、スプレーとかワックスとかでセットしたときは、お風呂に入ったら、絶対にトリートメントからやってください。トリートメントで、スプレーとか髪についた整髪剤とかを溶かしてからシャンプーしてください。じゃないと、髪がバッキバキになっちゃうので。そこが1つですね。あとは、ぬるめのお湯で洗うことですね。冷水はちょっと大変だけど、少しぬるめのお湯で洗ってあげると、色が落ちにくいっていうことですね。ドライヤーも、冷風にしてやることが大事ですね。髪も絶対乾かさないと……! 濡れた髪だとブリーチ髪はちぎれやすいので、気をつけてください。ピンクだからね……けっこう色が抜けやすいんですよ。だから、ピンクシャンプーとか、ピンクトリートメントが売っているので、そういったものを頻繁に使いながらキープできるといいなと思います!髪に関してはけっこう詳しくなったので、聞いてもらえると嬉しいですね(笑)。残りの夏を楽しんでください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/