森大翔 ギターで国境を超えた！英の世界大会で審査員から「ストーリーが見えたよ」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。8月22日(火)の放送は、ギタリストでシンガーソングライターの森大翔さんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、ギターを始めたきっかけやギタリストの世界大会に出場したエピソードを聞きました。その後編。森大翔さんは、北海道・知床 羅臼町出身で、2003年生まれの20歳です。小6でギターを始め、16歳のときにイギリス・ロンドンで開かれた16歳以下のギタリストによるエレキギターの世界大会「Young Guitarist of the Year 2019 powered by Ernie Ball」で優勝。2021年にデジタルシングル「日日」でデビューし、2023年5月にファーストアルバム『69 Jewel Beetle』をリリースしました。こもり校長:エレキギターの世界大会には、なんで出場することになったんですか?森:そのころからインスタグラムに演奏動画を上げていて、海外の人とつながりを持っていたんです。ある日、とある人から「Hey! Yamato! このコンテストに出るべきだ」と。COCO教頭:DMが来たの?森:はい。締め切り1週間前だったんですけど、僕の大好きなオーストラリアのプリニというギタリストが審査員だったので、「聴いてほしい!」と思って(オンエアされている)この曲を送りました。こもり校長:この曲を作って?森:そうですね、打ち込みもやって。COCO教頭:マルチ!こもり校長:実際にイギリスで披露したときは、どういう気持ちだったんですか?森:Happy! これはインストという、歌、歌詞がない音楽なので、国境を超えるじゃないですか。言語を超えて……審査員の方が「ストーリーが見えたよ」って言ってくれて……!COCO教頭:英語はできたの?森:NO! でも、気づいたらステージに立たされていて、「Yamato! Let's go!」でこの曲を弾きました。こもり校長:その後はどうだったんですか? 世界一になってからの反応って変わりましたか?森:そうですね。身近なところの反応が増えました。学校の全校集会で「イギリスに行ってくるぜ!」って言って……帰ってきて、みんなの前で「優勝してきたよ!」って(笑)。嬉しかったですね。COCO教頭:ヤバいね!こもり校長:とにかくハッピーだった?森:そんなこともないかもしれない……(笑)。もう「次! 次の曲!」って。こもり校長:そうか、すごく目まぐるしく進んでいたからね。森:そうですね。「もっともっと行くぞ!」「いい曲を作りたい!」って。COCO教頭:高みを目指してね。――ここで、「日日」オンエアこもり校長:デビュー曲の「日日」を一緒に聴きましたけど、街とか……東京って昼間とか夕方とかはすごい人の量なのね。なのに、1本裏の路地に入ると、夜になったら誰もいなくなったりするわけ。そういう「ここだけは穏やかな時間が流れているな」、「日々忙殺されても、このゆったりとした空間だけは守らないと」という気持ちを思い出させてくれました。儚さではないけど、穏やかさみたいな……すごく大切で、「それはどこにあるんだろう? 故郷にあるのかな?」と思わせてくれる曲ですね。森:嬉しいです。この曲を作ったのは高3のころで、言葉にならないモヤモヤだったり、わだかまり、滞り……そういうものが自分のなかで渦巻いていて。ギターと2人っきりの時間があって……そこから生まれた曲なんです。そういう路地裏感というのは、あるかもしれないです。COCO教頭:しかも、歌もうまいよね。ギターも弾けて歌も歌えて……歌詞を書くのは大変じゃなかったですか?森:めちゃめちゃ大変でした。作れなさすぎて、毎日自転車に乗っていました。校長・教頭:(笑)。こもり校長:そこが、=(イコール)チャリなのかはわからないけど……(笑)。これは、ライブとかでもやるの?森:やりますよ! ギターと僕の2人で!こもり校長:おー! これは、生で聴いたら響く感じが違うから! 空気の揺れで伝わる音って違かったりしますよね。森:そうですね。COCO教頭:直接、生で聴いてみたいよね。森大翔さんは、11月に1st Tour『Mountain & Forest』を大阪、東京、北海道の三ヵ所で開催。東京はソールドアウトとのことです。詳細はオフィシャルサイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/