ベントレーモーターズは現地時間の8月21日、2003年に発売された最初のコンチネンタルGTの仕様にインスパイアされた1台限りの「コンチネンタルGTスピード」を公開した。

先代モデルとともに展示 コンチネンタル誕生20周年を祝う

この1台限りのコンチネンタルGTスピードは、ベントレーのクルー工場から出荷された最初のGT「VIN20001」とともに、モントレーカーウィークの一環として開催された、コンチネンタル誕生20周年を祝う「ザ・クエイル・モータースポーツ・ギャザリング」にて展示された。

なお、同モデルは既に販売済で、ザ・クエイルの会期中に新しいオーナーへ引き渡されたという。

オリジナルの初代コンチネンタルGTを現代風にアレンジ

ベントレーのヘリテージコレクションの中で最も重要なモデルと位置づける最初の生産車は、サイプレスグリーンの塗装が施され、サドルレザーのシートとバーウォールナットの化粧板を使用したインテリアで仕上げられている。

今回特注されたコンチネンタルGTスピードは、その先代モデルからインスピレーションを得て特別に製作されたインテリアを備える。

初代同様にサドルレザーとバーウォールナットパネルを採用。リッチなサドルカラーは、「スペシャルグリーン」のアクセントハイドで引き立てられ、コントラストカラーのステッチが全体に施されている。

フェイシアとウェストレールには、オープンポアのダークバーウォールナットとハイグロスのダークバーウォールナットの2種類のウッド仕上げが施され、サイプレスのピンストライプペイントがインテリアとエクステリアをつなぐ。

このほか、パーソナライズされたトレッドプレートには「20 years of the Continental GT by Bentley Mulliner」と記され、フェイシア、センターコンソール、アウターシルには、2003年と2023年のコンチネンタルGTのアウトラインが描かれている。

