Stray Kids、LiSAとの初コラボレーション曲MV Teaser第二弾公開

Stray Kidsが、LiSAとの初コラボレーション楽曲「Social Path （feat. LiSA）」を8月30日（水）0時より先行配信、同時にMusic Videoを公開することを発表した。
【動画を見る】Stray Kids『Social Path （feat. LiSA）』Music Video Teaser 2
同楽曲は、9月6日（水）に発売となる、Stray Kids JAPAN 1st EP 『Social Path （feat. LiSA） / Super Bowl -Japanese ver.-』のダブルタイトル曲で、LiSAとの初コラボレーション楽曲。”Social Path”とは、”道を切り拓いていく”という意味であり、現在、新しい記録を更新し続け、華々しいアーティスト活動を続けるStray KidsとLiSAが、「未来のため音楽だけに賭けてきた」という、2組のアーティストとしてのヒストリーを感じることができる楽曲になっている。
Music Video公開に先駆けて、8月16日（水）に公開されたMusic Video Teaser 1は、YouTubeワールドワイドトレンドで1位を獲得。さらに本日23日0時から、Music Video Teaser 2も公開された。
なお、Stray Kidsは、8月16日（水）・17日（木）の福岡PayPayドームを皮切りに、9月2日（土）・3日（日）バンテリンドーム ナゴヤ、9月9日（土）・10日（日）京セラドーム大阪、10月28日（土）・29日（日）の東京ドームまで、全8公演におよぶ初の4大ドームツアー「Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023」の真っ最中。全公演ソールドアウトの中、福岡PayPayドーム公演2日間では、75000人を動員し、会場を熱狂させたばかり。
＜リリース情報＞
Stray Kids
JAPAN 1st EP『Social Path （feat. LiSA） / Super Bowl -Japanese ver.-』
https://straykids.lnk.to/G2d3XxsA
2023年9月6日（水）発売
特設サイト：https://www.straykidsjapan.com/japan_1st_ep/
=収録曲（全形態共通）=
1. Social Path （feat. LiSA）
2. Super Bowl -Japanese ver.-
3. Butterflies
4. Social Path （feat. LiSA） （Instrumental）
5. Butterflies （Instrumental）
ご予約はコチラ：https://straykids.lnk.to/KEIy08