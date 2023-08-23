高橋留美子「うる星やつら」の45周年を記念した、総勢33人のマンガ家によるお祝いイラストが本日8月23日発売の週刊少年サンデー39号（小学館）に掲載された。

1978年発売の週刊少年サンデー39号で連載が始まり、今号でちょうど45周年を迎えた「うる星やつら」。お祝いイラストは青山剛昌、浅山わかび、新井隆広、満田拓也、由田果、松江名俊、くさかべゆうへい、久米田康治、畑健二郎、熊之股鍵次、柳本光晴、彌、オダトモヒト、小山愛子、ひらかわあや、アベツカサ、二階堂ヒカル、Boichi、渥美駿、コトヤマ、横山裕二、波切敦、壱原ちぐさ、佐伯一、あだち充、尾田栄一郎、板垣巴留、椎名高志、藤田和日郎、板垣恵介、空知英秋、西森博之、荒川弘と、サンデー連載陣だけでなく、他誌で活躍する作家からも寄せられている。

なお本日、TVアニメ「うる星やつら」の第2期が、2024年1月から放送開始されることが発表されたばかり。キービジュアルも公開されている。

TVアニメ「うる星やつら」第2期

2024年1月放送開始

スタッフ

原作：高橋留美子「うる星やつら」（小学館 少年サンデーコミックス 刊）

監督：高橋秀弥、木村泰大

シリーズディレクター：亀井隆広

シリーズ構成：柿原優子

キャラクターデザイン：浅野直之

サブキャラクターデザイン：高村和宏、みき尾

メカニックデザイン：JNTHED、曽野由大

プロップデザイン：ヒラタリョウ

美術設定：青木薫

美術監督：野村正信

色彩設計：中村絢郁

CGディレクター：畠山一馬

撮影監督：長田雄一郎

編集：廣瀬清志

音楽：横山克

音響監督：岩浪美和

アニメーション制作：david production

キャスト

諸星あたる：神谷浩史

ラム：上坂すみれ

三宅しのぶ：内田真礼

面堂終太郎：宮野真守

錯乱坊：高木渉

サクラ：沢城みゆき

ラン：花澤香菜

レイ：小西克幸

おユキ：早見沙織

弁天：石上静香

クラマ姫：水樹奈々

温泉マーク：三宅健太

尾津乃つばめ：櫻井孝宏

面堂了子：井上麻里奈

あたる父：古川登志夫

あたる母：戸田恵子

ラム父：小山力也

ラム母：平野文

テン：悠木碧

藤波竜之介：高垣彩陽

竜之介の父：千葉繁

しゅがあ：久野美咲

じんじゃあ：森永千才

ぺっぱあ：高橋李依

※高橋秀弥の高ははしご高が正式表記。

(c)高橋留美子・小学館／アニメ「うる星やつら」製作委員会