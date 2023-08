かわぐちかいじ原作による実写映画「沈黙の艦隊」のファイナルトレーラーが公開された。

迫力の潜水艦バトルアクションシーンを切り取ったこのファイナルトレーラー。映像では、玉木宏演じる深町洋が、大沢たかお演じる海江田四郎の反乱逃亡を告げられるシーンが流れる。続いて、海江田が奪った核ミサイルを積む最新鋭の原子力潜水艦・シーバットを撃沈しようとアメリカが太平洋艦隊を集結。モーツァルトの優雅な旋律とともに、原潜一隻で戦闘に挑む海江田がシーバットで爆撃を華麗に回避する様子や、独立国・やまとの建国を宣言する場面が収められた。

9月29日に公開される同作は、海上自衛隊一の操艦技術を誇り、シーバットの艦長に任命された海江田が、反乱逃亡を起こすところから始まる物語。同タイトルの原作マンガは1988年から1996年にモーニング(講談社)で連載された。

映画「沈黙の艦隊」

2023年9月29日(金)公開

スタッフ

原作:かわぐちかいじ「沈黙の艦隊」(講談社)

プロデューサー:大沢たかお、松橋真三

監督:吉野耕平

制作:クレデウス

配給:東宝

主題歌:Ado「DIGNITY」(ユニバーサル ミュージック)/楽曲提供:B’z

キャスト

大沢たかお、玉木宏、上戸彩、ユースケ・サンタマリア、中村倫也、中村蒼、松岡広大、前原滉、水川あさみ、岡本多緒、手塚とおる、酒向芳、笹野高史、アレクス・ポーノヴィッチ、リック・アムスバリー、橋爪功、夏川結衣、江口洋介

(c)かわぐちかいじ/講談社 (c)2023 Amazon Content Services LLC OR ITS AFFILIATES. All Rights Reserved.