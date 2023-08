『トランスフォーマー/ビースト覚醒』に登場するオプティマスプライムがフル可動フィギュアとなって登場する。

「DLX Optimus Prime(DLX オプティマスプライム)」

「DLX Optimus Prime(DLX オプティマスプライム)」は、映画『トランスフォーマー』シリーズの7作品目となる『トランスフォーマー/ビースト覚醒』に登場するオプティマスプライムが立体化したもの。また、イオンブラスター形態の交換式前腕部パーツが1対、エネルゴンアックス1つと、エネルゴンソードが1対、交換式の手首パーツ5種類などが付属する。

(C)2023 TOMY. (C) 2023 Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved.TM & (R) denote Japan Trademarks. Manufactured under license from TOMY Company, Ltd.For sale in Japan only.