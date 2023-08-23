硬梨菜・不二涼介原作によるTVアニメ「シャングリラ・フロンティア」が10月1日よりMBS、TBS系全国28局ネットにて放送開始。第2弾キービジュアルと追加キャストが発表された。

「シャングリラ・フロンティア」は、“クソゲー”を愛好するゲーマー・陽務楽郎が、“神ゲー”と名高いフルダイブ型VRゲーム「シャングリラ・フロンティア」に挑む冒険譚。第2弾キービジュアルは、今にも動き出しそうなサンラクと、ペンシルゴン、オイカッツォ、サイガ-0、エムルの姿が描かれた。

また追加キャストとして、サイガ-100 / 斎賀百役に花守ゆみり、アニマリア役に千本木彩花、オルスロット役に山下誠一郎が決定。さらにオープニング主題歌がFZMZ（ファゾムズ）の「BROKEN GAMES」、エンディング主題歌がCHiCOの「エース」に決まった。

TVアニメ「シャングリラ・フロンティア」

2023年10月1日（日）よりMBS、TBS系全国28局ネットにて毎週日曜日17:00～

スタッフ

原作：硬梨菜・不二涼介（講談社「週刊少年マガジン」連載）

監督：窪岡俊之

副監督：池下博紀

シリーズ構成・脚本：筆安一幸

キャラクターデザイン・総作画監督：倉島亜由美

モンスターデザイン：長森佳容、大河広行、河野絵美、有澤寛

プロップデザイン：横山友紀、河野絵美

アクション・エフェクトディレクター：酒井智史

メインアニメーター：芳賀亮、月田文律、西野武志、姚江浩、新田駿也

アクション作画監督：日浦玲奈、星野玲香

総動画監修：高橋知也

色彩設計：高木雅人

色彩設計補佐：手倉森咲子

美術監督：野辺勇紀（インスパイアード）、中村朝咲（インスパイアード）

美術アドバイザー：増山修

2Dワークス：田村あず紗

3Dデザイン：Emotional Pictures

撮影監督：山杢光

編集：定松剛

音響監督：藤田亜紀子

音楽：高田龍一（MONACA）、広川恵一（MONACA）、高橋邦幸（MONACA）

アニメーション制作：C2C

キャスト

サンラク / 陽務楽郎：内田雄馬

サイガ-0 / 斎賀玲：和氣あず未

アーサー・ペンシルゴン / 天音永遠：日笠陽子

オイカッツォ / 魚臣慧：小市眞琴

エムル：日高里菜

ヴァイスアッシュ：大塚明夫

サイガ-100 / 斎賀百：花守ゆみり

アニマリア：千本木彩花

オルスロット：山下誠一郎

(c)硬梨菜・不二涼介・講談社／「シャングリラ・フロンティア」製作委員会・MBS