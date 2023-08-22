侍ジャパンU-18壮行試合　高校日本代表 対 大学日本代表　試合日程　放送…

侍ジャパンU-18壮行試合 高校日本代表 対 大学日本代表



「第31回 WBSC U-18ベースボールワールドカップ」が、8月31日から9月10日に台湾（台北・台中）で行われる。日本代表「侍ジャパン」は、夏の甲子園で活躍した選手らで構成されるU-18代表が世界との戦いに挑む。大会に先立ち、壮行試合として「高校日本代表 対 大学日本代表」が8月31日に催される。この記事では、詳細や出場選手についてまとめている。







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試合日程

2022年8月28日（月）18:00



開催球場

東京ドーム







放送予定

BS-TBS

BS-TBS 4K

J SPORTS 1、J SPORTSオンデマンド





出場チーム

高校日本代表

大学日本代表









大学生選手一覧











監督

30 大久保哲也（九州産業大）



コーチ

31 鈴木英之（関西国際大）

32 溝口智成（立教大）

33 川村卓（筑波大）



投手

11 下村海翔（青山学院大・4年）

12 木村仁（九州共立大・4年）

14 細野晴希（東洋大・4年）

15 村田賢一（明治大・4年）

16 常廣羽也斗（青山学院大・4年）

17 蒔田稔（明治大・4年）

18 草加勝（亜細亜大・4年）

19 岩井俊介（名城大・4年）

21 武内夏輝（国学院大・4年）

23 上田大河（大阪商業大・4年）

29 古謝樹（桐蔭横浜大・4年）













捕手

20 宮崎恭輔（慶応義塾大・4年）

22 有馬諒（関西大・4年）

27 進藤勇也（上武大・4年）











内野手

3 廣瀬隆太（慶応義塾大・4年）

7 熊田任洋（早稲田大・4年）

10 辻本倫太郎（仙台大・4年）

25 上田希由翔（明治大・4年）

5 佐々木泰（青山学院大・3年）

6 宗山塁（明治大・3年）

4 宮下朝陽（東洋大・2年）



外野手

1 中島大輔（青山学院大・4年）※主将

8 天井一輝（亜細亜大・4年）

9 宮崎一樹（山梨学院大・4年）

2 西川史礁（青山学院大・3年）

24 渡部聖弥（大阪商業大・3年）













【了】