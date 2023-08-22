TVアニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 3」の放送開始日が10月4日に決定。キービジュアルと本PVが公開された。

「ウマ娘 プリティーダービー Season 3」では幼い頃にトウカイテイオーの奇跡を目に焼き付け、自身もそのキラキラした光景に飛び込みたいと願うキタサンブラックと、幼なじみである彼女の夢を応援しながら、己の使命を果たそうともがくサトノダイヤモンドの物語が紡がれる。本PVには時に涙を流しながらも奮起するキタサンブラックと、サトノダイヤモンドがトレーニングに励む様子が切り取られた。

TVアニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 3」

放送情報

TOKYO MX：2023年10月4日（水）より、毎週水曜日24:00～

BS11：2023年10月4日（水）より、毎週水曜日24:00～

関西テレビ：2023年10月7日（土）より、毎週土曜日25:45～

サガテレビ：2023年10月9日（月）より、毎週月曜日24:55～

スタッフ

原作：Cygames

監督：及川啓

シリーズ構成：永井真吾

シナリオディレクター・シリーズ構成：小針哲也

キャラクターデザイン・総作画監督：椛島洋介

キャラクターデザイン：辻智子

総作画監督：仁井学、福田佳太、藤本さとる

キャラクターデザイン監修：清永みなみ

メインアニメーター：小畑賢、式地幸喜、中島順

美術監督：作山拓見

色彩設計：中野尚美

撮影監督：並木智

CGディレクター：青木ともたか

編集：高橋歩

音響監督：森田祐一

音楽プロデュース：岩代太郎

音楽：UTAMARO movement

コンテンツディレクター：秋津琢磨

アニメーションプロデューサー：増尾将史、西村謙人

アニメーション制作：スタジオKAI

キャスト

キタサンブラック：矢野妃菜喜

サトノダイヤモンド：立花日菜

サトノクラウン：鈴代紗弓

シュヴァルグラン：夏吉ゆうこ

サウンズオブアース：MAKIKO

トウカイテイオー：Machico

メジロマックイーン：大西沙織

ゴールドシップ：上田瞳

スペシャルウィーク：和氣あず未

サイレンススズカ：高野麻里佳

ウオッカ：大橋彩香

ダイワスカーレット：木村千咲

ナイスネイチャ：前田佳織里

ツインターボ：花井美春

イクノディクタス：田澤茉純

マチカネタンホイザ：遠野ひかる

トレーナー：沖野晃司

(c)2023 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 3」製作委員会