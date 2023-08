井上雄彦が原作・脚本・監督を務めるアニメ映画「THE FIRST SLAM DUNK」が、8月31日に国内上映の終映を迎える。これに向けて、8月25日から31日までの7日間を「ラストゲーム」と称し、5つの特別上映を実施する。

期間中、全国の映画館の「THE FIRST SLAM DUNK」上映回の本編終了後に、8月15日に実施されたイベント「COURT SIDE in THEATER FINAL」の模様を収録した特別映像を上映する「COURT SIDE in THEATER FINAL イベント映像付き上映」を実施。また8月25日より全国51館でIMAX・Dolby Cinemaを復活上映を行う。さらに8月30日には全国の一部劇場にて応援上映を開催。そのほか、一部劇場で特別な音響設備で楽しめる特別音響上映の実施や、実況解説コメンタリー上映が実施される。

「THE FIRST SLAM DUNK」は2022年12月3日に公開。8月21日時点で観客動員は1065万人、興行収入は153億を突破し、ロングランを記録している。