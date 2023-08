そろそろ新学期「周りの目が…」「先生の発言が…」“学校に行くのがしんどい”それぞれの理由

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。8月21日(月)の放送では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、学生時代の“しんどい”思い出を語りました。この日は、『しんどー相談室~学校に行くのがしんどい~』をテーマに放送。夏休みが明けるタイミングで、学校に行きたくないと思っている10代リスナーの声を届けました。このトークは、今回の企画を説明する際のものです。こもり校長:今日から新学期が始まった、という地域があるみたいです。COCO教頭:(新学期の開始時期って)バラバラだよね。私も「9月1日からじゃないんかい!」って思ったことがあるのよ。(地元の)大阪は8月25日からで……「1週間、延ばしてくれないんだ」って思ったのを思い出しました。こもり校長:(地元の)三重は9月からだったと思う。小学校のときの記憶だから、だいぶ前だけどね(笑)。COCO教頭:三重にいたころのね(笑)。こもり校長:今夜は、「いま、学校に行くのがしんどい」と思っている生徒(リスナー)の話を聞いていきます。進路相談室ではなく、しんどー相談室です。新学期がもう始まったところもあるし、もうすぐ始まるところもあるけど、「学校に行きたくないな」「学校に行くのがしんどいな」と思っている生徒がいると思う。僕らでよかったら話を聞かせてくださいCOCO教頭:私はこの授業初めてなんやけど、客観的に……ネガティブなことを発するのが、世の中的にあまりいいイメージがないやん。でもSCHOOL OF LOCK! は、全然吐き出していい場所だから、上手な文章でなくてもいいので、少しでも思いのたけを吐き出してくれたらいいなと思います。こもり校長:教頭は、 初めての「しんどー相談室」だけど……教頭自身は、小中高はどうだったの? 10代のころの学校への思い、みたいなものは?COCO教頭:中学2年生の修学旅行でニュージーランドに行ったんだけど、その前にちょっと仲間はずれにされた時期があって。誰にも言えなかったんだけど、親や先生が私の変化に察知してくれたの。でも、「これって言っていいのかな」「お母さんが心配するんじゃないかな」「先生に何か思われるの嫌だな」とかあったんだけど、私は仲間の後押しがあって心を開けたから……ニュージーランドは、全然楽しくなかったけどね。ずっと1人だったんだけど、「ニュージーランドに行きたい」という自分の夢は叶えられたから。休まずにすんだのは、自分が心を開いた結果だな、と思っている。こもり校長:教頭にも「しんどい」と思うことがあった、ということだね。COCO教頭:あったね。こもり校長:校長先生は中学で上京したから、まったく知らない子たちと……自分が田舎者だと思われている感じがあったし、三重県!? みたいな。COCO教頭:“東京から見たら”ってことだよね。こもり校長:「三重県なんだ……」みたいな感じがあって、そういうのはすごく悔しかったね。でも、高校では通信に行ったのもあって、学校に対しての憧れみたいなものはすごく強いの。「地元の友達が」とか「移動教室が」とか(笑)。COCO教頭:そっか、「修学旅行が」とかね(笑)。こもり校長:「学校に行くのがしんどいな」と思った時期もあったけど、違う角度では羨ましかったんだよね。COCO教頭:そうなんだね。こもり校長:今日は久しぶりにこの授業をやるんだけど……「この気持ちをどう吐き出していいかわからない」というのがあるかもしれないね。でも、とりあえず言葉にしてみてほしいな。僕たちでよければ聞かせてください。この日の放送では……・「小中は不登校で、このままではダメだと思って高校では寮に入りました。つらいことも多いけど、今日の始業式には頑張って出席しました。明日もできれば行きたくないけど、今日頑張れたから明日も頑張りたい」という16歳・「夏休み中の三者懇談での、“いまのままの偏差値では、志望校には現役ではいけない”という先生の言葉に自分の劣等感をえぐられ、今日の始業式に行けませんでした」という16歳と電話をつなぎ、話を聞きました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/