乃木坂46賀喜遥香＆井上和「ビジュが最強！」「音はめぴったり」新曲『おひとりさま天国』MV ファン目線のおすすめシーン

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。8月17日(木)は、後輩メンバーの井上和さんとともに生放送でお届けしました。井上さんが初センターをつとめる8月23日(水)リリースのニューシングル「おひとりさま天国」のMVについて、それぞれの"かわいい"と思う部分を伝えました。井上:"かわいい"と思う部分……? 難しいですね~。今回のMVって、1人ひとりにスポットライトが当たっているシーンがしっかりあるじゃないですか? だからこそ、選ぶのがちょっと難しい……!賀喜:難しいよね~……あ! 私は、初めて見たときに……和がアップで目を開くところあるじゃん?井上:ありますね。賀喜:「目、キレ~!」と思って戻した(笑)。キレイな目しとるわ~って。井上:嬉しい~。透明感半端ない遥香さんに言われたら、調子に乗っちゃいます……。賀喜:いやいやいやいや、透明感なんて! 和は見えないぐらい透明なのに! 真っ白な衣装を着ちゃって!井上:いやいや、衣装が白いからちょっとそう見えてるだけで……。賀喜:ちょっと透けて見えちゃってる?(笑)。でも、みんなかわいいんだよね~。井上:みんなかわいい……! でも、梅澤(美波)さんが伸びをして、上の布に手がかかっちゃって見上げるところが好きです。音はめぴったりなんですよ!賀喜:あー着眼点がすごい! ファンだ(笑)。井上:そこがすごく気持ちいいし、クールなイメージがある我らがキャプテンの梅澤さんだからこその、ちょっとかわいらしい一面というか。賀喜:キュンとするよね。井上:そう、キュンとしちゃいます!賀喜:今からあなたのファン目線でいきますね。ファンとしての感想! 和のビジュがえぇ! 最強! ライティングもそうなのかもしれないけど、白い衣装もあるし、MVを通して困惑してるような顔じゃない?井上:そうですね。賀喜:「どうしよう、わかんないよぉ……」みたいな、唇とがらして"う~ん"ってしている顔がかわいい! 最後には笑顔が弾けて踊っている感じとか、いろんな顔の和が見えるよね。井上:口をとんがらしちゃうの癖なんですよ。おちょぼ口になっちゃうのが……。賀喜:かわいい~!井上:そしたら、ばあちゃんに……。賀喜:ばあちゃん?井上:ばあちゃんに、「それはよくないぞ!」って言われて(笑)。賀喜:ばあちゃん! なんで!?井上:「やめろ~、私は嫌じゃ」って言われて(笑)。「そっか、直さなきゃ」って思ったんですけど、遥香さんに言われたらちょっと嬉しくなりました。賀喜:ごめんなさい、ばあちゃん。私はおちょぼ口肯定派でいかせていただきたい! このお口がかわいいです。井上:嬉しい~!賀喜:このMVで、そのお口がよく見えますね! じゃあ、そんなおちょぼ口がかわいい和ちゃんから、曲紹介していただいてもいいですか?井上:はい(笑)。この曲は、題名にもあるように……MVもそうですし、1人で楽しむ自分を肯定してくれるような楽曲です。なんですけど、みんなで楽しくワチャワチャしている姿とかもかわいいので、MVも含めて楽曲を楽しんでいただけたらなと思います。今回は、この「乃木坂LOCKS!」のコーナーのほかに、生放送パートにも登場しました。