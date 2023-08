INI髙塚大夢「最高だった！」「早く僕たちもやりたいな」先輩・JO1のライブを鑑賞

11人組グローバルボーイズグループ・INIの髙塚大夢がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」。8月21日(月)の放送では、1ヵ月ぶりの登場ということで、近況報告として“喜怒哀楽”の感情になった出来事を紹介しました。そのなかから『楽』と、新曲「Moment」についてのコメントを紹介します。この間、僕たちの事務所の先輩・JO1さんのライブに行ってきたんです! いやもう最高だったよ! めちゃめちゃ楽しかった! あの場でしか感じられない、湧き上がるものがあったよね。やっぱりライブって最高!ということで……僕たちINIは、先日(事務所の)先輩・JO1さんのアリーナツアー『'BEYOND THE DARK'』にお邪魔させていただきました。本当に会場の熱気がすごかったんですよ。曲が始まるごとに沸き上がる歓声とかが、もう本当にすごくて……! 「やっぱり、ライブの楽しさってこれだよね」っていうのをすごい感じた瞬間でしたね。僕たちも、今度(11月から)セカンドアリーナツアー(2023 INI 2ND ARENA LIVE TOUR [READY TO POP!])をやるので、なおさらに楽しみになりました。「早く僕たちもやりたいな」って思った楽しい瞬間でした!――ここで、新曲「Moment」オンエア“喜び”は、これもありました! 今、流れているINIの新曲「Moment」は、なんとメンバーの(木村)柾哉くんが振り付けをしてくれました! メンバーの愛も、すごく感じるような曲になっています!なお、このほかに紹介した『喜怒哀』は……『喜』は、料理にハマって質の高い生活が送れている!『怒』は、出前を注文したら知らない間にキャンセルされて食べられなかった!『哀』は、自転車に乗ろうとしたらパンクしていた……。でした。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/