ライブイベント「ANI-ROCK FES. 2024 僕のヒーローアカデミア PLUS ULTRA LIVE」が2024年2月24、25日に神奈川・横浜アリーナで開催される。

2016年7月に初開催された「ANI-ROCK FES.」は、人気アニメ作品をフィーチャーするアニソンイベント。今回は「僕のヒーローアカデミア」の主題歌を担当してきたアーティストたちが集結する。このたび出演が発表されたのはamazarashi、BLUE ENCOUNT、miwa、緑黄色社会、KANA-BOON、崎山蒼志、SIX LOUNGE、Little Glee Monster。出演者は今後も追加される。

チケットぴあでは9月18日までチケットの先行予約を受付中。

ANI-ROCK FES. 2024 僕のヒーローアカデミア PLUS ULTRA LIVE

2024年2月24日(土)神奈川県 横浜アリーナ

<出演者>

amazarashi / BLUE ENCOUNT / miwa / 緑黄色社会 / and more



2024年2月25日(日)神奈川県 横浜アリーナ

<出演者>

KANA-BOON / 崎山蒼志 / SIX LOUNGE / Little Glee Monster / and more

(c)ANI-ROCK FES. 2024 「僕のヒーローアカデミア PLUS ULTRA LIVE」実行委員会 / (c)堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会