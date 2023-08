『THE HOPE 2023』第二弾出演で舐達麻、出場最後の1枠をかけたラッパーバトル開催も

9月23日(土)にお台場で開催される野外ヒップホップフェス『THE HOPE 2023』の第2弾ラインナップが発表された。

昨年代々木第一体育館で開催され、一般チケットは即日SOLD OUT、10000人を超えるオーディエンスを集めた国内最大級HIP HOP FESTIVAL「THE HOPE」。今年はお台場で初の野外HIP HOPフェスと進化し、動員数も昨年の倍以上で開催が決定し、チケットはすでに約20000枚を販売している。

今回発表されたのは、舐達麻。THE HOPEへは今回が初出演となる。また、世界的ダンサーでアーティスト・振付師としても活躍中のRIEHATA率いるダンスチームRIEHATATOKYO(RHT)よりKEITA、KAZtheFIRE、ASUPI、Macoto、Rena、Asuka、SHOTA、Leo、ReiNa、Rhyme、Akoが出演。

DJ陣のLIVEステージには、DJ CHARI、DJ RYOW、DJ TATSUKI、YUTO &DopeOnigiriに加えプロデューサーのXanseiも出演決定。全てに”with Friends”のクレジットがある通り、豪華客演アーティストを引き連れてのステージとなる。出演者は近日発表を予定している。

また、開催の9月23日(土)に向けて30日まで渋谷の西口JR渋谷駅前モヤイ像側 仮囲いで「THE HOPE」のグラフィティ広告が展開されることも決定。グラフィティアートは、ART集団・Asian Can Controlerz(ACC)の日本のグラフィティ界のレジェンドTOMI-Eと鬼頭が手がけられたもので、今年はHIPHOP50周年とのこともあり、WILD STYLEを彷彿させるグラフィティで、「THE HOPE」の出演アーティスト・DJの名前が追加される予定となっている。

さらに、「THE HOPE 2023」出場最後の1枠をかけたラッパーバトル「THE HOPE NEXT GENERATION RAPPERS BATTLE」の開催が決定。優勝者には、「THE HOPE 2023」お台場特設会場メインステージへの出場権に加え、優勝賞金100万円が授与される。応募は指定の課題トラックで曲を制作し、TikTokへラップ動画を投稿するだけというシンプルな形になっている。課題トラックはTHE HOPEにも出演するDJ Ryow率いるSpace Dust Club、OVER KILL (FUJI TRILL & KNUX)、VLOT、また、AK-69などのプロデュースを務めるRIMAZIが提供し、審査員はDJ Ryow、DJ KEKKE、FUJI TRILL、DJ CHARIといった日本の最先端の現場を数多く見てきたDJ/プロデューサー達が務める。詳しくはNEXT GENERATION RAPPERS BATTLE Official HPにて。

<イベント情報>

「THE HOPE 2023」

2023年9月23日(土)お台場THE HOPE特設会場(東京都・江東区青海)

OPEN11:00 / START 12:00

※開場時間が変更になりました

※リストバンド交換受付開始時間:AM10:00〜

チケット:GOLD TICKET[一般] 13000円(税込)

受付期間: 2023年8月21日(月)18:00〜 2023年9月9日(土)9:59まで

※先着受付となります。規定数に達し次第受付は終了となります。

締切日時は予定となりますので変更される可能性がございます。予めご了承下さい。

【THE HOPE 2023全出演アーティスト】

〜LIVE〜

ちゃんみな、PUNPEE、¥ellow Bucks、舐達麻

BIM、IO、ジャパニーズマゲニーズ、Jin Dogg、JP THE WAVY、KEIJU 、MonyHorse、RedEye、Tohji、RIEHATA、(RHT:KEITA、KAZtheFIRE、ASUPI、Macoto、Rena、Asuka、SHOTA、Leo、ReiNa、Rhyme、Ako)、DADA、Hideyoshi、ralph、Bonbero、CYBER RUI、Eric.B.Jr、eyden、LANA、百足&韻マン、Only U、Watson、AK-69、ANARCHY、D.O、漢 a.k.a.GAMI、DJ CHARI with Friends、DJ RYOW with FriendsDJ TATSUKI with Friends、Xansel with Friends、YUTO &DopeOnigiri with Friends

〜DJ〜

BULLSET、DJ CHARI & DJ TATSUKI、DJ DEFLO、DopeOnugiri、DJ 8MAN、FOOLISHMAN、FUJI TRILL、DJ GEORGE、DJ JAM、DJ KANJI、DJ KEKKE、DJ KEM、DJ KOTARO、DJ NISHIMIA、DJ NORIO、DJ RYOW、DJ SID、DJ SN-Z、U-LEE、VLOT、YUTO

チケット購入サイト:https://eplus.jp/thehope/

THE HOPE公式サイト:http://the-hope.jp

NEXT GENERATION RAPPERS BATTLE Official HP : https://the-hope.jp/rappers-battle/