TVアニメ「幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-」のポップアップショップが、9月8日より兵庫・神戸マルイ、29日より神奈川・マルイファミリー海老名、10月14日より東京・新宿マルイメンで開催される。

「『幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-』POP UP SHOP in マルイ」では、衣装に花を取り入れたヨハネたちの新規イラストが登場。“花祭り村娘”姿となった彼女たちのイラストを使用したトレーディング缶バッジ、アクリススタンド、Tシャツ、マグカップといったグッズが多数販売される。また「トレーディンググリッター缶バッジ」「トレーディングカードステッカー」「トレーディングミニアートフレーム」「トレーディングアクリルキーホルダー」を1BOX購入した人には、イベント限定の購入特典が用意された。

さらに関連商品を税込3000円以上購入した人は、1会計につき1回ハズレなしの抽選会に参加可能。特典にはA賞にキャンバスボード、B賞に全10種のブロマイドのコンプリートセット、C賞にブロマイド1枚が用意された。なおエポスカードの利用または提示でさらにもう1回抽選に参加できる。

そのほかAMNIBUSの公式X(旧Twitter)では、ポップアップショップの開催を記念しキャンペーンを10月22日まで実施中。公式Xをフォローし、対象の投稿をリポストした人の中から抽選で1人に「イベント限定特典ブロマイド(全10種)コンプリートセット」がプレゼントされる。

「『幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-』POP UP SHOP in マルイ」

期間:2023年9月8日(金)~9月17日(日)

時間:平日・土曜11:00~19:00、 日曜・祝日10:30~19:00

場所:兵庫県 神戸マルイ

期間:2023年9月29日(金)~10月9日(月・祝)

時間:10:30~19:00

場所:神奈川県 マルイファミリー海老名

期間:2023年10月14日(土)~10月22日(日)

時間:11:00~19:00

場所:東京都 新宿マルイ メン

