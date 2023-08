セリエA第1節の4試合が19日に行われた。

王者ナポリは、敵地で昇格組のフロジノーネと対戦。7分に相手の先制を許したものの、24分にマッテオ・ポリターノが試合を振り出しに戻す。さらに42分と79分にヴィクター・オシムヘンがネットを揺らして“ドッピエッタ”(1試合2得点)を達成し、ナポリは3-1の逆転勝利で白星スターとなった。

ホームにモンツァを迎えたインテルは8分、デンゼル・ダンフリースのクロスにラウタロ・マルティネスが合わせて先制する。その後も主導権を握り続けた“ネッラズーリ”は、76分にマルコ・アルナウトヴィッチの折り返しをL・マルティネスが押し込んでリードを広げ、2-0の勝利を収めた。

フィオレンティーナは、アルベルト・ジラルディーノ監督が率いるジェノアと敵地で対戦。開始5分にクリスティアン・ビラーギが強烈な一撃を叩き込んで試合の均衡を破ると、11分にジャコモ・ボナヴェントゥーラがこぼれ球を押し込みリードを広げる。さらに、40分にニコラス・ゴンサレスがセットプレーから3点目を加えると、56分にはボナヴェントゥーラの絶妙な浮き球パスからロドリゴ・マンドラゴラがダメ押しの4点目を奪う。58分に1点を返されたものの、“ヴィオラ”は4-1の快勝を収めた。

ヴェローナはエンポリを下して白星発進。75分にセットプレーの流れからフェデリコ・ボナッツォーリが挙げた1点を守り切り、ウノゼロ勝利を収めた。

今節の試合結果は以下の通り。

▼8月19日(土)

エンポリ 0-1 ヴェローナ

フロジノーネ 1-3 ナポリ

ジェノア 1-4 フィオレンティーナ

インテル 2-0 モンツァ

▼8月20日(日)

25:30 ローマ vs サレルニターナ

25:30 サッスオーロ vs アタランタ

27:45 レッチェ vs ラツィオ

27:45 ウディネーゼ vs ユヴェントス

▼8月21日(月)

25:30 トリノ vs カリアリ

27:45 ボローニャ vs ミラン