「ガールズ&パンツァー」シリーズのイベントが、11月19日に茨城・トヨペットスマイルホール大洗で行われる大洗あんこう祭内で開催決定。2019年に行われた第23回大洗あんこうまつり以来、約4年ぶりの実施となる。

これは本日8月19日に開催された「ガールズ&パンツァー バーチャルライブ、はじめます!~オオアライで全員集合!!!!!!!~」で発表されたもの。イベントタイトルは「大洗あんこう祭2023 『ガールズ&パンツァー』 スペシャルステージ ~ただいま、おかえり、大洗!~」に決定した。イベントには西住みほ役の渕上舞、武部沙織役の茅野愛衣、五十鈴華役の尾崎真実、秋山優花里役の中上育実、冷泉麻子役の井口裕香のほか、主題歌を担当したChouChoが参加する。

本日行われた「ガールズ&パンツァー バーチャルライブ、はじめます!~オオアライで全員集合!!!!!!!~」は、浜口史郎によるBGMにのせて、IV号戦車の乗組員から見た主観映像でスタート。ChouChoによる「DreamRiser」が披露されたのち、渕上、茅野、尾崎、中上、井口によるあんこうチームがステージ上に登場した。「それゆけ!乙女の戦車道!!」をパフォーマンスしたのち、夏祭り仕様に変わったステージで「あんこう音頭」を披露。その後もChouChoによる歌唱や「最終章」第4話の主題歌「Never Say Goodbye」がフルサイズで歌われた。バーチャルライブは8月27日までアーカイブ配信を行っている。

(c) GIRLS und PANZER Projekt (c) GIRLS und PANZER Film Projekt (c) GIRLS und PANZER Finale Projekt