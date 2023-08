SEVENTEEN・JEONGHAN「キラキラした姿をお見せすることができているんではないかな」名前の由来を紹介

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのJEONGHAN(ジョンハン)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」。8月17日(木)の放送では、以前募集した『忘れられない言葉』について、リスナーから届いた名前に関するメッセージを紹介し感想を語りました。私の名前には「歩」という漢字が入っています。「何事にも一歩一歩やっていく子に育って欲しい」という意味を込めて、両親がその漢字を使った名前をつけてくれたそうです。この由来を知っていたからこそ、私には忘れられない一言があります。それは、中学生になって勉強についていけず、悩んでいた私に母親がかけてくれた「一歩一歩出来る子だから大丈夫だよ」という言葉です。勉強に限らずつらいことがあったときは、名前をつけてくれた親の想い、そしてかけてくれた言葉を思い出すようにしています。(14歳)JEONGHAN:本当にいい意味が込められた名前ですね。すごく素敵です。僕が好きな言葉でもありますし、僕もそういう気持ちで日々過ごしています。“僕の名前には、どんな意味が込められていますか?”ということですが、僕の名前には『綺麗な銀河』という意味が込められています。なので、CARAT(SEVENTEENのファン)のみなさんにも、キラキラした姿をお見せすることができているんではないかなと思います。そうやって、(このリスナーも)僕と一緒に1歩ずつ進んで、かっこいい姿になれると信じて疑わないです。SEVENTEENは、8月23日(水)にJAPAN BEST ALBUM『ALWAYS YOURS』をリリース。収録曲の「Sara Sara」が先行配信されています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/