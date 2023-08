Saucy Dog石原慎也「もう一員になったんじゃないかな(笑)」ロッキン、スカパラのステージのためにチューバ購入

Saucy Dogのボーカルギター・石原慎也がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」。8月16日(水)の放送では、近況としてフェスへの出演とその感想を伝えました。石原:この夏はいろんなフェスに出演しておりまして、まだまだこれからも出演する予定なんですけども。まず(7月29日の)『FUJI ROCK FESTIVAL'23』、これはね本当に楽しかった。RED MARQUEEのステージに入場規制かかりました! ありがとうございます。初フジロック、珍しく(ベースの)秋澤が緊張していて。まあ俺はもうめちゃ緊張したんだけど。「こんな楽しいんや、フジロック」って。俺らのライブ以外にもいろんなアーティスト見たんだけど、FOO FIGHTERSがやっぱりすごかったです。一本の映画観てるみたいな感じでしたね。『ロッキン(ROCK IN JAPAN FESTIVAL)』にも出させていただきました。まず(8月6日に)東京スカパラダイスオーケストラのステージに立たせていただいたんですけども、その日のためになんとチューバを買いました! 僕は吹奏楽9年やっていたんですけど、初めてのマイチューバなんです。でもそれまでスカパラでレンタルしてくれていたチューバより、全然5kgぐらい重くて……! それ持ってジャンプしたりしたんすけど、あれはもう夏にやるもんじゃないなと……(笑)。呼んでくれて嬉しいですけどね、正直疲れましたね(笑)。この日はサプライズゲストとして出させていただいたんですけども、本当に緊張して! なんか怖かったんですよね。「お客さん喜んでくれんのかな?」と思って。でも登場したら、お客さんが「うわ〜!」みたいな。(「紋白蝶 feat.石原慎也(Saucy Dog)」を披露して)そのあと、「Paradise Has No Border」を一緒に演奏させていただいて。もう俺は、スカパラの一員になったんじゃないかなと(笑)。ほんとに楽しかったです、ありがとうございます!石原:まあ台風とかもあるんで、Saucy Dogはロッキンでやれてるかな……? 楽しんでくれたかな?(※8月12日に出演しました)<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/