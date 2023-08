乃木坂46賀喜遥香「裏ではシクシク泣いちゃってて…」初センターの井上和と語る新曲『おひとりさま天国』初披露の日

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。8月17日(木)は、後輩メンバーの井上和さんとともに生放送でお届けしました。井上さんが初センターをつとめる8月23日(水)リリースのニューシングル「おひとりさま天国」について、初披露した際のエピソードを紹介します。賀喜:「おひとりさま天国」は、私たちが今おこなっている『真夏の全国ツアー2023』の7月にあった沖縄公演にて、楽曲とパフォーマンスを初披露したんだよね。井上:そうなんですよ! 楽曲のタイトルもそこで発表させていただきました。賀喜:初披露のときのことは覚えてる?井上:覚えているか覚えていないかで言われたら、正直どっちかわからないです。賀喜:どっちかわからない!? 覚えてるけど……みたいな?井上:なんか、覚えているような……あれはなんだったんだ? みたいな感じで(笑)。緊張でいっぱいいっぱいではあったんですけど、横に遥香さんもいてくださるし。めっちゃ笑顔でかわいいから、すごく楽しくて! 明るい楽曲ですし。披露しているときはいっぱいいっぱいだったんですけど、だいぶ楽曲に助けられていましたね。賀喜:私は和をその日1日見ていたんだけど……裏の話をされると、ちょっと恥ずかしいってなっちゃうかもしれないけど。初披露の日、ライブが始まる直前に、いつもメイクさんが待機していてメイクを直してくれる所で、和ちゃんがシクシク泣いちゃってて……。井上:(笑)。賀喜:それを見たときに……去年、私もツアーでセンターとして「好きというのはロックだぜ!」を初披露したんだけど、もうなんとも言えない気持ちだったの。怖さもあるし、緊張もあるし、プレッシャーもあるし。訳がわかんなくなっちゃうみたいなことがあったから、いつも堂々として見えた和ちゃんが「あーどうしよう……」みたいになっているの見て、覚えているかわからないけど「和、大丈夫か~?」って言って、後ろからギューってしたの(笑)。井上:本当にめっちゃ覚えてます!賀喜:メンバーも、通るたびに「大丈夫か~?」って言ってステージに向かっているの見て、“乃木坂だなぁ”と思って(笑)。井上:本当に……なんて言うんだろう。人前で泣くのがあまり得意じゃなくてって言ったらあれですけど、ステージ上とか人前に出ると気を張っちゃうし。賀喜:そうだよね。井上:よくないんですけど、「ここで泣いたら、迷惑かけちゃうかな」とか考えちゃって。賀喜:偉い子だ。井上:舞台裏ではそれがちょっと緩んじゃって……そうやって先輩方とか同期が「大丈夫か~?」って言ってくれているけど、全然耳に入ってこない……(笑)。賀喜:そうだよね。井上:壁を2枚ぐらい挟んだところぐらいから微かに聞こえて、私も“乃木坂だぁ”って思いました(笑)。賀喜:本当にその光景が素敵だなって思った。でも、いざステージに立ったら堂々としているし、新曲が明るい曲だから、どんだけ裏で涙しててもステージに立ったら笑顔で頑張っていて、「偉い子だ……!」って思って見てた(笑)。井上:嬉しい~(笑)。この日は、「乃木坂LOCKS!」のコーナーだけでなく、生放送パートにも登場しました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/