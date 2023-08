「東京タワー」or「渋谷スクランブル交差点」“東京”をより感じるのはどっち？投票結果を紹介

“東京”と聞いて、真っ先にイメージする風景は何ですか? ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)で放送されているコーナー『どっちのCat or Dog』では、日常の疑問を2択で質問しリスナーが投票。翌放送日にその結果を発表しています。8月15日(火)の放送では、『より“東京”を感じるのは?』「東京タワー or 渋谷スクランブル交差点」についての投票結果が発表されました。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)の感想もあわせて紹介します。こもり校長:どっちが多いんだろうね? 俺は、俄然“東京タワー”だね。三重県出身で東京に憧れがあるから、東京タワー大好き! めっちゃ見に行くもん。COCO教頭:前に、ランニングの話をしてなかった?こもり校長:そうそう。ランニングするときは、東京タワーまで行ってたよ。最近も、放送終わりに見に行ったよ。COCO教頭:マジで!? 疲れてないのか……?(笑)。こもり校長:なんかね、いろいろ気持ちがたかぶると東京タワーに……俺の初心なのかもしれない。東京に来たワクワク感とか……新宿に行っても超元気が出るのよ。トォーキョオー! みたいな(笑)。高いビルとか見るとめっちゃ元気が出るんだよね。COCO教頭:私はスクランブルです。あの人が多い感じ……!こもり校長:スクランブルのほうが多いのか!COCO教頭:意外だね。●「東京タワー」派・333メートル! こんなに高い建物は、身近にはないから(佐賀県在住)●「渋谷スクランブル交差点」派・田舎に住んでいて、あんなに人が多いのは珍しいから(山口県在住)こもり校長:でも、スクランブル交差点の人の多さは(渋谷じゃなくても)たぶんどこでも見れるのよ!COCO教頭:そうなん?(笑)。こもり校長:でも、東京タワーがなぜ建てられたのか? とか……あの色よ! 鉄があんな色をしているんだよ!COCO教頭:視点が珍しい……(笑)。こもり校長:あのライトアップを見て、何かを受け取るというアンテナを全国の生徒(リスナー)のみんなには持ってもらいたい!!COCO教頭:素晴らしい感受性だ(笑)。こもり校長:ちょっと熱くなりました(笑)。『どっちのCat or Dog』は、毎週月〜木曜の22時55分から放送されています(一部地域を除く)。このコーナーへの投票や過去放送分の結果は、番組のサイトでご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/