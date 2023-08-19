葉鳥ビスコ原作によるミュージカル「歌劇『桜蘭高校ホスト部』Fine（フィーネ）」が、12月2日から10日まで東京・天王洲 銀河劇場で上演決定。メインビジュアル、キャラクタービジュアルが公開された。

2022年1月に第1弾公演、12月に第2弾公演が行われ、この第3弾公演でフィナーレを飾る「ミュージカル「歌劇『桜蘭高校ホスト部』」。メインビジュアルには小松準弥扮する須王環、里中将道扮する鳳鏡夜、二葉勇扮する常陸院光、二葉要扮する常陸院馨、設楽銀河扮する埴之塚光邦、田鶴翔吾扮する銛之塚崇、山内優花扮する藤岡ハルヒ、大海将一郎扮する猫澤梅人、斉藤瑞季扮する宝積寺れんげに加え、新たに出演が決まった中村誠治郎扮する須王譲の10人が勢ぞろいした。

「歌劇『桜蘭高校ホスト部』Fine」

日程：2023年12月2日（土）～12月10日（日）

会場：東京都 天王洲 銀河劇場

スタッフ

原作：葉鳥ビスコ（白泉社・花とゆめコミックス）

演出：米山和仁

脚本：赤澤ムック

音楽：Yu（vague）

主催：歌劇「桜蘭高校ホスト部」製作委員会

キャスト

須王環：小松準弥

鳳鏡夜：里中将道

常陸院光：二葉勇

常陸院馨：二葉要

埴之塚光邦：設楽銀河

銛之塚崇：田鶴翔吾

藤岡ハルヒ：山内優花

猫澤梅人：大海将一郎

宝積寺れんげ：斉藤瑞季

須王譲：中村誠治郎

飯田寅義、内村理沙、北野真桜、木村美月、平沢奈美、若林佑太

(c)葉鳥ビスコ・白泉社／歌劇『桜蘭高校ホスト部』製作委員会