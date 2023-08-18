10月から放送されるTVアニメ「攻略うぉんてっど！～異世界救います!?～」のキービジュアルとキャラクター情報が公開された。

「攻略うぉんてっど！～異世界救います!?～」は2022年にbilibiliで配信され、同年に「中国優秀ネット視聴作品」を受賞したオリジナルアニメ。ある日不慮の事故によってゲームの世界へと召喚されたアラサー女子・イノーが、魔王によって平和が脅かされる異世界を救おうと奮闘するさまが描かれる。イノーを日笠陽子、美少女勇者のエンヤァを加隈亜衣が演じるほか、ウィルフ役で瀬戸麻沙美、ライライイン役で豊崎愛生、バロル役で早見沙織、ナグ役で青山吉能、ガラティン役で羊宮妃那、チェリー役で久野美咲、ブドウ役で徳井青空が出演する。各キャラクターを収めた場面カットも公開された。

TVアニメ「攻略うぉんてっど！～異世界救います!?～」

2023年10月放送開始

スタッフ

監督・シリーズ構成・脚本：劉思文

キャラクター原案：米宝、阿墨、燕子、好多虫、金博偉

アニメーション制作：元気蛙動画

日本版制作：KADOKAWA

キャスト

イノー：日笠陽子

エンヤァ：加隈亜衣

ウィルフ：瀬戸麻沙美

ライライイン：豊崎愛生

バロル：早見沙織

ナグ：青山吉能

ガラティン：羊宮妃那

チェリー：久野美咲

ブドウ：徳井青空

(c)bilibili