乃木坂46賀喜遥香「うちの自慢の和です」“お姉ちゃん目線”で後輩の井上和を紹介

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。8月17日(木)の放送は、乃木坂46の賀喜遥香さんと井上和さんが生出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)との、登場時のトークを紹介します。こもり校長:もうね、“おふたりさま”が目の前に来ているんですよ。“おひとり”はいつもの如く、柔らかい笑顔で僕たちのことを見てくれております! 安心感すらあるね。COCO教頭:そうですね。見守ってくれています!こもり校長:そして、もう“おひとり”は……俺、びっくりしたよ。顔とマイクが同じくらいの大きさなわけよ。むちゃくちゃ小さい!COCO教頭:そして、受け答えもしっかりしている!こもり校長:今も椅子に凛と座って、もう……お人形さんかのような(笑)。COCO教頭:本当に(笑)。こもり校長:前回はおひとりで来てくれたかっきー(賀喜)が、かわいい後輩ちゃんを連れて“おふたりさま”で来てくれております! 素晴らしいですよ!COCO教頭: ちょっと落ち着こうか……(笑)。こもり校長:“かきなぎ”が生放送教室に来てくれました!賀喜・井上:よろしくお願いします!校長・教頭:お願いします!こもり校長:遥香先生は、(4月に就任した)うちの新教頭とは「はじめまして」か。COCO教頭:別の教室(レギュラーコーナー)をのぞいたことはありますけど、生放送は初めてですね。本当にもう……透明感を分けてほしい!賀喜:いやいやいや……。こもり校長:そして、我が校の生放送教室に来るのは完全にはじめましてですね。井上和ちゃん!井上:はい! よろしくお願いします。こもり校長:和ちゃんは、先月(7月31日~8月3日)に「期間限定LOCKS!」(番組内コーナー)を担当してくれました。4日間の授業のなかでは、新曲の「おひとりさま天国」を初フルオンエアしたり、生徒(リスナー)と電話で話したりしましたが、ひとりで話すのはどうでした?井上:すごく楽しかったんですけど、オンエアされたのを聴いて……自分の頭が所々で固まっているのが垣間見えて、おもしろかったです(笑)。こもり校長:緊張はしたの?井上:しましたけど、すごく楽しかったです。賀喜:よかった~。こもり校長:そう言ってくれると嬉しいよね。ようこそSCHOOL OF LOCK! へ!井上:ありがとうございます!こもり校長:受け答えがいいね~。COCO教頭:しっかりしてる~。こもり校長:かっきーは、すごい後輩を連れてきてくれたね。賀喜:そうなんです。うちの自慢の和です……!COCO教頭:そういうかっきー先生も素敵だもんね。和ちゃんを見つめる視線が、お姉ちゃんっぽかった。賀喜:いやいやいや……先輩になりました(笑)。こもり校長:和ちゃん先生と遥香先生! 2時間よろしくお願いします!賀喜・井上:よろしくお願いします!賀喜遥香さんは、毎週木曜放送の番組内コーナー「乃木坂LOCKS!」にレギュラー出演中です。この日の放送では井上和さんと2人でお届けし、井上さんが初センターを務める新曲「おひとりさま天国」(8月23日リリース)を初披露した際のエピソードや、ミュージックビデオについて語り合いました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/