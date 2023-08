SEVENTEEN・JEONGHAN「これからも一緒に流れていく」新曲「Sara Sara」に込められた思い

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのJEONGHAN(ジョンハン)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」。8月16日(水)の放送では、新曲の「Sara Sara」をオンエアし、この楽曲に込められた思いを伝えました。JEONGHAN:生徒(リスナー)のみなさん、こんばんは! 今日はまず黒板に書きたいと思います。何を書いているか気になりますよね。黒板に書いた文字は……「Sara Sara」です。8月23日にリリースするSEVENTEEN JAPAN BEST ALBUM『ALWAYS YOURS』に収録される新曲ですね。それでは一緒に、「Sara Sara」を聴きたいと思います。――「Sara Sara」オンエア後……JEONGHAN:「Sara Sara」どうでしたか? 「Sara Sara」について少し説明をするなら、流れる様子を表現する日本語から出発して作られたPopジャンルの楽曲です。SEVENTEENは長い時間をともにしたCARAT(SEVENTEENのファン)のみなさんに、“僕たちはここまで流れてきて、相変わらず流れていて、これからも一緒に流れていく”というメッセージを曲に込めました。いつもCARATのみなさんに感謝していますし、生徒のみなさんにも感謝しています。たくさん聴いてくださいね。もう1曲の新曲「今 -明日 世界が終わっても-」も、楽しみにしておいてくださいね!この日は、韓国語講座を放送。夏から連想される言葉として、「花火」「蚊」「かき氷」「海」の韓国語をシチュエーションに合わせて紹介しました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/