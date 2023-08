乃木坂46賀喜遥香＆井上和は“おひとりさま”経験者！10代のひとり銭湯デビューにエール

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。8月17日(木)の放送は、乃木坂46の賀喜遥香さんと井上和さんが生出演。『逆電握手会』と題して、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)とともに、電話をつないだリスナーとの“会話の握手”を楽しみました。そのなかから、8月23日(水)にリリースされるニューシングル「おひとりさま天国」にちなみ、“おひとりさま”についてのトークを紹介します。こもり校長:今夜の生放送授業は、『逆電握手会』をお届けします!COCO教頭:これは、顔の見えない声だけの握手会です。実際の握手はできないけど、遥香先生と和先生に電話をつないで会話の握手ができるというSCHOOL OF LOCK! だけで開催されるラジオの中の握手会です!こもり校長:おふたりとも準備はいいですか?賀喜・井上:はい!こもり校長:『逆電握手会』への参加ありがとう! ふたりとどんな話がしたいの?リスナー:おひとりさまで銭湯に行けないのでエールをください!賀喜・井上:お~!こもり校長:ピンポイントな話だけど、どうしておひとりさまで行きたいの?リスナー:“おひとりさまラーメン”とか“おひとりさまカラオケ”には行ったことがあるんですけど、銭湯だけは昔からおばあちゃんと行っていて……。昨年、大阪から東京に引っ越してきて、家の近くに銭湯があって行ってみたいんですけど、ひとりで行く勇気が出ないんです。こもり校長:おふたりは、“おひとりさま○○”みたいなものは得意ですか?井上:私はどちらかというと、“おひとりさま”のほうが多いです。最近だと、サウナに行ったりしました。賀喜:銭湯に近い!こもり校長:じゃあ先輩だ!井上:ちょびっとだけ……(笑)。こもり校長:ちょびっと先輩だね。井上:“ちょびっと先輩”をやらせてもらってます……。全員:(笑)。こもり校長:かっきーは?賀喜:私も、ほぼほぼ“おひとりさま”というか。カラオケもそうですし映画もそうですし、ひとりで大阪に行ったりとか……。COCO教頭:小旅行的な?井上:かっこいい!こもり校長:“おひとりさま大阪”?賀喜:“おひとりさま大阪”させてもらいました……。全員:(笑)。賀喜:大阪出身なので、友達に会いにひとりで新幹線に乗って行きましたね。こもり校長:じゃあ、ふたりは“おひとりさま”の先輩だね。(リスナーに)ふたりから勇気をもらう?リスナー:お願いします!こもり校長:じゃあ、エールというか勇気というか、背中を押す言葉をもらってもいいですか?賀喜:じゃあ、おひとりさまずついきますか?COCO教頭:いいね!こもり校長:じゃあ、和ちゃん先生からもらってもいいですか?◆井上和からのエール「ひとりで行ける自分、かっこいいだろ!?」って思いながら入ったら、いけると思います! がんばって!!◆賀喜遥香からのエールひとりで銭湯に行ったら、そこでお友達ができるかもしれないし、お風呂でゆっくりいろんなお話ができるかもしれない! 知らない誰かと裸の付き合いでお友達になれたら、もう無敵! 頑張ろう!!リスナー:ありがとうございます!こもり校長:よっしゃー! これで一歩踏み出したら、無敵になれるな!?リスナー:はい!こもり校長:『逆電握手会』への参加ありがとう!リスナー:ありがとうございました!賀喜遥香さんは、毎週木曜放送の番組内コーナー「乃木坂LOCKS!」にレギュラー出演中です。この日の放送では井上和さんと2人で登場し、井上さんが初センターを務める新曲「おひとりさま天国」を初披露した際のエピソードや、ミュージックビデオについて語り合いました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/