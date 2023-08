アナログレコードの普及を目的とした東洋化成のイベント「レコードの日 2023」が11月3日に開催される。

今年の「レコードの日」では、1DAY開催としては過去最大数となる126タイトルの限定盤を販売。くるりがオリジナルメンバー・森信行(Dr)を迎えて制作したニューアルバム「感覚は道標」をはじめ、みきとP「少女レイ」、PUNPEE「タイムマシーンにのって / 家族の風景」「The Sofakingdom / Return of The Sofakingdom」、パソコン音楽クラブ「FINE LINE」、LAUSBUB「M.I.D. The First Annual Report of LAUSBUB」、冨田ラボ「冨田恵一 WORKS BEST 2 ~beautiful songs to remember~」、ART-SCHOOL「REQUIEM FOR INNOCENCE」「LOVE / HATE」、bloodthirsty butchers「birdy」「banging the drum」、PENPALS「1973」、JUN SKY WALKER(S)「J(S)W」、人間椅子「三悪道中膝栗毛」「瘋痴狂」「真夏の夜の夢」「色即是空」、はっぴいえんど「HAPPY END」「はっぴいえんど」「風街ろまん」、THE虎舞竜「ロード / ロード~第二章」、L⇔R「KNOCKIN' ON YOUR DOOR / BYE」、中山美穂 & WANDS「世界中の誰よりきっと」、アントニオ猪木とザ・ファイターズ「炎のファイター / アントニオ猪木のテーマ」、藤波辰爾「マッチョ・ドラゴン」、光GENJI「光GENJI」、金延幸子「み空」、横倉裕「ラヴ・ライト」、松原みき「Myself」、具島直子「URBAN BLUES Presents BEST OF NAOKO GUSHIMA」、大江千里「Class of '88」、田原俊彦「ジャングルJungle」、チエコ・ビューティーによるキャンディーズ「ハートのエースが出てこない」のカバー、テレビアニメ「魔法の天使クリィミーマミ」のアナログ作品「魔法の天使クリィミーマミ80's on VINYL」など、幅広い年代、ジャンルのタイトルがラインナップされている。

「レコードの日 2023」リリースタイトル

7inch

・14? feat. Shing02「Real With You」

・CHICK-D feat. 椎名純平「カフェインの女王」

・DJ KRUTCH「ひとつひとつPt.2 ft.LIBRO,DAG FORCE,鎮座DOPENESS,句潤 / MIRROR BALL(REMIX) ft.CHICO CARLITO,kiki vivi lily,木村イオリ」

・Fried Jamming Fish / STICKO「ON AND ON / WONDERWALL」

・Hiroaki TOMMY Tominaga「Highway Lover / Innocent wave」

・L⇔R「KNOCKIN' ON YOUR DOOR / BYE」

・Melting pot「SHINE A NIGHT BEAT / Don't Leave Me Alone」

・NAUTILUS「A Story About You / Sweet Power Of Your Embrace」

・ONEGRAM「エイリアンズ(Part.1&2)」

・Orland「Because Of You」

・PUNPEE「タイムマシーンにのって / 家族の風景」

・SAKUra「漕ぎ出せ♪ショコラティエ~これって恋ですか?~」

・SAMOEDO「I'm crazy about you / 味」

・Soul Sugar featuring Shniece「Top of my list」

・THE虎舞竜「ロード / ロード~第二章」

・暁テル子 / 神楽坂浮子「チャンポン・ルンバ(DJ 吉沢dynamite.jp Retouch) / 浮子のボサノバ(Desafinado)(DJ 吉沢dynamite.jp Retouch)」

・アル・グリーン「Love&Happiness」

・アントニオ猪木とザ・ファイターズ「炎のファイター / アントニオ猪木のテーマ」

・板倉文&小川美潮 / 小川美潮&Ma*To「転がる水」

・エイプリルセット「雪 / 海の底でうたう唄」

・岡本真夜「TOMORROW / そのままの君でいて」

・「スタジオジブリ 7インチ BOX」

・生活の設計「キャロライン / むかしの魔法」

・田原俊彦「ジャングルJungle」

・チエコ・ビューティー「ハートのエースが出てこない」

・中山美穂 & WANDS「世界中の誰よりきっと」

・母親文化村「バイスサワー」

・藤波辰爾「マッチョ・ドラゴン」

・暴動クラブ「暴動クラブのテーマ」

・星屑スキャット「マグネット・ジョーに気をつけろ / 星屑スキャットのテーマ」

・ミッキー吉野「NEVER GONE(feat. 岡村靖幸)」

・レディオキャロライン「LONG LIVE ROCK / COME ON,LET' GO」

12inch

・Kvi Baba / Salyu×haruka nakamura「TOMBI / 星のクズα」

・みきとP「少女レイ」

・野流「梵楽」

LP

・Akira Mizumoto「A.M.」

・アニータ・ヴェルビータ「Western Amphibians」

・ANZAiFURUTA(安齋肇&古田たかし)「う~ゆばりあ」

・Ayane Yamazaki「風のセレナーデ」

・Banksia Trio(須川崇志、林正樹、石若駿)「MASKS」

・Bialystocks「Quicksand」

・bloodthirsty butchers「bloodthirsty butchers VS +/-{PLUS/MINUS}」

・ボビー・コールドウェル「Heart Of Mine」

・C.O.S.A.「Girl Queen」

・CAGNET「ロング・バケーション」オリジナル・サウンドトラック(クリアパープル・ヴァイナル)」

・「CITY HUNTER オリジナル・アニメーション・サウンドトラック」

・COMPUMA feat. 竹久圏「SOMETHING IN THE AIR-the soul of quiet light and shadow layer-」

・Final Drop「Mimyo」

・HARIKUYAMAKU「Mystic Islands Dub」

・Hi'Spec「Zama City Making 35 EP」

・KAORU「JUST MY FEELING」

・Kenichiro Nishihara「Elastic Afterwords」

・LAUSBUB「M.I.D. The First Annual Report of LAUSBUB」

・Local Visions & 長瀬有花「OACL」

・PYRAMID「PYRAMID 5」

・PENPALS「1973」

・sugarbeans「つぶあんこしあん」

・V.A.「CITY MUSIC TOKYO corner ~Selected~」

・浅川マキ「こんな風に過ぎて行くのなら」

・浅川マキ「闇のなかに置き去りにして-BLACKにGOOD LUCK-」

・アマイワナ「ベイビィ・ベッドルーム・パンク」

・アヤコレット「アヤコレットプラスワン」

・池田典代「DREAM IN THE STREET(クリアピンク・ヴァイナル仕様)」

・池玲子「恍惚の世界(クリアサーモンピンク・ヴァイナル仕様)」

・市川陽子「ALL for you」

・稲垣次郎とソウル・メディア「FUNKY STUFF(クリアピンク・ヴァイナル仕様)」

・大江千里「Class of '88」

・大村憲司「First Step」

・小野リサ「カトピリ(2nd Press)」

・小野リサ「Boas Festas」

・小野リサ「Boas Festas2 ~Feliz Natal~」

・笠置シヅ子「笠置シヅ子の世界 ベスト」

・金延幸子「み空」

・キノコホテル「マリアンヌの教典」

・具島直子「URBAN BLUES Presents BEST OF NAOKO GUSHIMA」

・クリィミーマミ(太田貴子)「魔法の天使クリィミーマミ80's on VINYL」

・笹生実久「tokyo city lights」

・ザ・ランドリーズ「ザ・セレクション・オブ・ザ・ランドリーズ」

・島田奈美「CURIOSITY」

・ジャンク フジヤマ「DREAMIN'」

・JUN SKY WALKER(S)「J(S)W」

・高橋竹山「津軽三味線」

・当山ひとみ「SEXY ROBOT edit & backing tracks EP」

・なかの綾とブレーメン「にまいめ」

・バスクのスポーツ「AVATAMA」

・パソコン音楽クラブ「FINE LINE」

・服部良一「服部良一の世界 ベスト」

・はっぴいえんど「HAPPY END【50th数量限定プレス盤】」

・はっぴいえんど「はっぴいえんど」

・はっぴいえんど「風街ろまん」

・羽田健太郎「We Love Wizardry」

・ヒートウェイヴ「陽はまた昇る(2023 Vinyl Edition)」

・光GENJI「光GENJI」

・松永天馬「不惑惑惑(LP)」

・松下誠「First Light(クリアヴァイナル)」

・松原みき「Myself」

・南こうせつ「三日月のセレナーデ」

・山根麻衣「たそがれ(ホワイト・ヴァイナル仕様)」

・横倉裕「ラヴ・ライト」

・吉田美奈子「BELLS Special Edition」

2LP

・ART-SCHOOL「REQUIEM FOR INNOCENCE」

・ART-SCHOOL「LOVE / HATE」

・bloodthirsty butchers「birdy」

・bloodthirsty butchers「banging the drum」

・Ksenia Parkhatskaya「Colours(LP)」

・ローレン・ヘンダーソン「Musa(LP)」

・ローレン・ヘンダーソン「La Bruja(LP)」

・OMSB「MONKEY / HAVEN」

・PUNPEE「The Sofakingdom / Return of The Sofakingdom」

・V.A.(寺島靖国)「For Jazz Vocal Fans Only Vol.6(LP)」

・V.A.(寺島靖国)「For Jazz Ballad Fans Only Vol.4(LP)」

・ウラジミール・シャフラノフ・トリオ「WHITE NIGHTS」

・くるり「感覚は道標」

・チェッカーズ「Blue Moon Stone」

・トヌー・ナイソー・トリオ「FIRE」

・トヌー・ナイソー・トリオ「R」

・トヌー・ナイソー・トリオ「1967」

・人間椅子「三悪道中膝栗毛」

・人間椅子「瘋痴狂」

・人間椅子「真夏の夜の夢」

・人間椅子「色即是空」

・元ちとせ「語り継ぐこと」

・宮沢昭カルテット「Sea Horse」

・ロベルト・オルサー・トリオ「THE MOON AND THE BONFIRES」

・ロベルト・オルサー・トリオ「DREAMSVILLE」

3LP

・冨田ラボ「冨田恵一 WORKS BEST 2 ~beautiful songs to remember~」

レコードプレーヤー

・魔法の天使クリィミーマミ 40周年記念オリジナルレコードプレーヤー