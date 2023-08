bloodthirsty butchers、日本コロムビア在籍時代の3タイトルが初アナログ化

bloodthirsty butchersの日本コロムビア在籍時代の3タイトルがアナログ化され、同時リリースされることが発表された。

1986年札幌で結成し、日本屈指のロックバンドとして君臨し続けたbloodthirsty butchers。11月3日(金・祝)の国内最大級アナログレコードイベント「レコードの日 2023」に、彼らが日本コロムビアに在籍時に発表したオリジナル・アルバム『birdy』(2004)、『banging the drum』(2005)と、N.Yのバンド、+/-{PLUS / MINUS}と初ツアーを通じ、親交を深めていった中で互いの曲をカバーし合う「Respective Cover Album」というコンセプトで制作された『bloodthirsty butchers VS +/-{PLUS/ MINUS}』(2005)のカバーアルバムの3作品がアナログ化される。

メンバーに田渕ひさ子を迎え、日本コロムビア移籍第一弾としてリリースされたアルバム『birdy』の1曲めに収録されている「JACK NICOLSON」の”このバンドで踏み込んでいたい、このバンドで存在していたい”という歌詞通り、バンドとしての意気込みを感じさせる「メンバー全員の手」と赤で構成された『birdy』のアートワークと、奈良美智氏がbloodthirsty butchersのライブを観にきてくれていたという事実や吉村秀樹自身も奈良美智氏の本をもっているという相思相愛の数々の接点からのオファーで実現した『banging the drum』と『bloodthirsty bucthers VS +/− {PLUS/MINUS}』のアートワークは、今回の初アナログ化でより見応えのあるものとなっている。

現在、各店舗の予約受付がスタートしており、bloodthirsty butchersの公式通販サイトでは、早期予約特典(8/31まで受付)として、各アルバムに各ジャケ写ステッカーがプレゼントされる。

<リリース情報>

bloodthirsty butchers

『birdy』

2023年11月3日(金・祝)発売

2枚組 5400円(税抜) 2004.03.03リリース作品

Side A:

1. JACK NICOLSON

2. birdy

3. friction

Side B:

4. sunn

5. walkman

Side C:

6. love supreme

7. bandwagon

8. discordman

Side D:

9. rat music for rat people

10. 荒野ニオケルbloodthirsty butchers

bloodthirsty butchers

『banging the drum』

2023年11月3日(金・祝)発売

2枚組 5400円(税抜) 2005.04.06リリース作品

Side A:

1. 序章

2. B2

3. サンザン

Side B:

4. ゴキゲンイカガ

5. This is music

Side C:

6. YAMAHA-1

7. maruzen house

8. プラス/マイナス

Side D:

9. No.6

10. banging the drum

bloodthirsty butchers, +/-{PLUS / MINUS}

『bloodthirsty butchers VS +/-{PLUS / MINUS}』

2023年11月3日(金・祝)発売

1枚組 3900円(税抜) 2005.04.20リリース作品

Side A:

1. JACK NICOLSON

2. I'VE BEEN LOST

3. CHROMATIC

Side B:

4. ゴキゲンイカガ

5. banging the drum

6. WAKING UP IS HARD TO DO

7. SUMMER DRESS 1 {ALL HER WINTER CLOTHES}

予約受付サイト

bloodthirsty bucthers 公式早期予約受付はこちらから

※早期予約受付期間:8/18(金)正午〜8/31(木)23:59

・『birdy』 LP

・『banging the drum』 LP

・『bloodthirsty butchers VS +/ -{PLUS / MINUS}』 LP

▼チェーン別予約受付サイトはこちらから

