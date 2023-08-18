バンダイナムコフィルムワークスの映像レーベル・EMOTIONの40周年企画「EMOTION 40th Anniversary Program」の一環として、「宇宙戦艦ヤマト」を特集した番組が9月8日より配信される。

YouTubeのEMOTION Label Channelで配信されるこの番組は「EMOTION 40周年記念特番」と銘打たれたレーベルの歴史を辿る特番の第6弾。「宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち」で土門竜介役を務めた畠中祐、「宇宙戦艦ヤマト」シリーズのファンであり、リメイクシリーズの「宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち」「宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち」で脚本も務めた岡秀樹がゲスト出演し、MCを天津向と森遥香が担当する。9月8日配信の第1回では「今さら聞けないQ&A」、9月22日配信の第2回では「『宇宙戦艦ヤマト』クイックマニュアル」、10月6日配信の第3回では「『宇宙戦艦ヤマト』の乗り込み方」をテーマにトークを展開。往年のファンは もちろん、「宇宙戦艦ヤマト」シリーズ未見の人にもわかりやすく魅力を伝える。

なおEMOTION Label Channelでは、毎週金曜日に1作品1話、レーベル歴代作品の本編無料プレミア配信を実施中。8月25日から9月22日まで「小林七郎の世界 特集」「P.A.WORKS 特集」が展開される。「小林七郎の世界 特集」では、「ルパン三世 カリオストロの城」「魔法の天使クリィミーマミ」「うる星やつら2 ビューティフル・ド リーマー」などで美術監督を歴任し、昨年8月に死去した小林七郎の携わった作品から1987年制作のOVA「トワイライトQ」をはじめ、TVアニメ「ぽてまよ」、TVアニメ「Simoun（シムーン）」の各第1話を配信。「P.A.WORKS 特集」にはTVアニメ「true tears」第12話、TVアニメ「有頂天家族」第2話がラインナップされた。