ソニックマニアをライブ配信で楽しむ　視聴方法と配信タイムテーブルまとめ

本日8月18日（金）に開催されるサマソニ前夜のオールナイト・フェス「ソニックマニア」（SONICMANIA）と、今週末8月19日（土）、20日（日）開催のサマーソニック東京公演2日間の模様がWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信される。ここではライブ配信の視聴方法と、ソニックマニア／サマーソニックの配信タイムテーブルをまとめた。
【画像を見る】ソニックマニア／サマーソニック ひと目でわかる配信タイムテーブル
※配信アーティスト・配信時間は変更になる可能性があります
※一部アーティストの配信はディレイ配信となります
※全編フルセットでの配信を予定していないアーティストもございます
現在、WOWOWオンデマンドでは無料トライアルを実施中。無料トライアルのお申し込みから1か月間は料金が発生せずにWOWOWオンデマンドを利用することができる。各アーティストの配信は一度きりなので、気になるアーティストの配信スケジュールをぜひチェックしておこう。
※WOWOWオンデマンド以外でのソニックマニア／サマーソニック2023のライブ配信は一切ありません
※無料トライアルのご利用は、初回契約時の1回のみ適用となります。再契約の場合、初回契約時に無料トライアルを適用しなかった場合も月額視聴料2,300円（税込2,530円）が直ちに発生します
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※ライブ配信前はアクセスが集中する為
早めにログインしご希望のチャンネルでお待ちください — WOWOW MUSIC (@wowow_mj) August 17, 2023
◎SONICMANIA（8月18日）
番組ページ：https://wod.wowow.co.jp/program/189170
▼Channel 1
ライブ配信視聴ページ：https://wod.wowow.co.jp/content/138350
21:00~ LEO（箏）Farstime set
21:40~ Novel Core & THE WILL RABBITS
22:50~ SHYGIRL
0:05~ CAMILO
1:30~ JAMES BLAKE
3:10~ MURA MASA
4:15~ Licaxxx
▼Channel 2
ライブ配信視聴ページ：https://wod.wowow.co.jp/content/138351
21:00~ GRIMES [DJ SET]
22:20~ どんぐりず
23:30~ ALI SHAHEED MUHAMMAD (A Tribe Called Quest) [DJ SET]
0:25~ Perfume
0:50~ 電気グルーヴ
2:25~ PUNPEE
3:35~ THE STICKMEN PROJECT
サマーソニック1日目・8月19日（土）
番組ページ：https://wod.wowow.co.jp/program/189170
▼Channel 1
ライブ配信視聴ページ：https://wod.wowow.co.jp/content/138344
11:00~ SUMMIT All Stars
11:40~ DRUM TAO
12:00~ NewJeans
13:05~ PALE WAVES
14:10~ PassCode
15:15~ TWO DOOR CINEMA CLUB
16:50~ THE LOUNGE SOCIETY
17:50~ FALL OUT BOY
18:50~ The BONEZ
19:30~ BLUR
▼Channel 2
ライブ配信視聴ページ：https://wod.wowow.co.jp/content/138345
11:00~ MAZZEL
11:25~ SKY-HI
12:35~ BE:FIRST
13:25~ ツユ
14:10~ 落日飛車 SUNSET ROLLERCOASTER
14:55~ ENHYPEN
16:05~ GABRIELS
17:20~ HONNE
18:40~ NIALL HORAN
19:40~ 宇宙人 Cosmos People
20:25~ YOASOBI
▼Channel 3
ライブ配信視聴ページ：https://wod.wowow.co.jp/content/138346
11:00~ Reol
11:35~ とた
12:05~ Kroi
13:15~ SHYGIRL
14:25~ Nulbarich
15:35~ HOLLY HUMBERSTONE
16:25~ amazarashi
17:00~ Cornelius
18:20~ WET LEG
19:40~ TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA
サマーソニック２日目・8月20日（土）
番組ページ：https://wod.wowow.co.jp/program/189170
▼Channel 1
ライブ配信視聴ページ：https://wod.wowow.co.jp/content/138347
11:30~ DRUM TAO
11:45~ シユイ
12:15~ Tani Yuuki
13:10~ TREASURE
14:20~ KIDS RETURN
15:35~ THE KID LAROI
16:50~ Novelbright
18:05~ LIAM GALLAGHER
19:30~ ジャニーズWEST
20:00~ KANGDANIEL
▼Channel 2
ライブ配信視聴ページ：https://wod.wowow.co.jp/content/138348
11:10~ NOVA TWINS
12:20~ ももいろクローバーZ
13:30~ WILLOW
14:40~ FLO
15:55~ INHALER
17:10~ Da-iCE
18:30~ EVANESCENCE
20:10~ BABYMETAL
20:45~ MILLI
▼Channel 3
ライブ配信視聴ページ：https://wod.wowow.co.jp/content/138349
11:00~ Absolute area
11:50~ w.o.d.
12:45~ THE SNUTS
13:50~ MAISIE PETERS
15:00~ ちゃんみな
16:15~ Awich
17:30~ AI
18:50~ LAUV
20:20~ LANY
SONICMANIA
8月18日（金）幕張メッセ
公式サイト：https://www.summersonic.com/sonicmania/
【ライブ配信】（WOWOWオンデマンド）
SONICMANIA：8月18日(金)午後9:00予定
SUMMER SONIC 2023 DAY-1：8月19日(土)午前11:00予定
SUMMER SONIC 2023 DAY-2：8月20日(日)午前11:00予定
【放送・配信情報】（WOWOWライブ・WOWOWオンデマンド）
速報！SUMMER SONIC 2023：9月17日(日)午後10:00
SONICMANIA：10月7日(土)
SUMMER SONIC 2023 DAY-1：10月8日(日)
SUMMER SONIC 2023 DAY-2：10月8日(日)
※「SONICMANIA」「SUMMER SONIC 2023 DAY-1」「SUMMER SONIC 2023 DAY-2」は無料トライアル対象外番組