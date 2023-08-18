ソニックマニアをライブ配信で楽しむ　視聴方法と配信タイムテーブルまとめ

本日8月18日（金）に開催されるサマソニ前夜のオールナイト・フェス「ソニックマニア」（SONICMANIA）と、今週末8月19日（土）、20日（日）開催のサマーソニック東京公演2日間の模様がWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信される。ここではライブ配信の視聴方法と、ソニックマニア／サマーソニックの配信タイムテーブルをまとめた。

【画像を見る】ソニックマニア／サマーソニック　ひと目でわかる配信タイムテーブル

※配信アーティスト・配信時間は変更になる可能性があります

※一部アーティストの配信はディレイ配信となります

※全編フルセットでの配信を予定していないアーティストもございます

現在、WOWOWオンデマンドでは無料トライアルを実施中。無料トライアルのお申し込みから1か月間は料金が発生せずにWOWOWオンデマンドを利用することができる。各アーティストの配信は一度きりなので、気になるアーティストの配信スケジュールをぜひチェックしておこう。

※WOWOWオンデマンド以外でのソニックマニア／サマーソニック2023のライブ配信は一切ありません

※無料トライアルのご利用は、初回契約時の1回のみ適用となります。再契約の場合、初回契約時に無料トライアルを適用しなかった場合も月額視聴料2,300円（税込2,530円）が直ちに発生します

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※ライブ配信前はアクセスが集中する為

早めにログインしご希望のチャンネルでお待ちください — WOWOW MUSIC (@wowow_mj) August 17, 2023

◎SONICMANIA（8月18日）

番組ページ：https://wod.wowow.co.jp/program/189170

▼Channel 1

ライブ配信視聴ページ：https://wod.wowow.co.jp/content/138350

21:00~ LEO（箏）Farstime set

21:40~ Novel Core & THE WILL RABBITS

22:50~ SHYGIRL

0:05~ CAMILO

1:30~ JAMES BLAKE

3:10~ MURA MASA

4:15~ Licaxxx

▼Channel 2

ライブ配信視聴ページ：https://wod.wowow.co.jp/content/138351

21:00~ GRIMES [DJ SET]

22:20~ どんぐりず

23:30~ ALI SHAHEED MUHAMMAD (A Tribe Called Quest) [DJ SET]

0:25~ Perfume

0:50~ 電気グルーヴ

2:25~ PUNPEE

3:35~ THE STICKMEN PROJECT

サマーソニック1日目・8月19日（土）

番組ページ：https://wod.wowow.co.jp/program/189170

▼Channel 1

ライブ配信視聴ページ：https://wod.wowow.co.jp/content/138344

11:00~　SUMMIT All Stars

11:40~　DRUM TAO

12:00~　NewJeans

13:05~　PALE WAVES

14:10~　PassCode

15:15~　TWO DOOR CINEMA CLUB

16:50~　THE LOUNGE SOCIETY

17:50~　FALL OUT BOY

18:50~　The BONEZ

19:30~　BLUR

▼Channel 2

ライブ配信視聴ページ：https://wod.wowow.co.jp/content/138345

11:00~　MAZZEL

11:25~　SKY-HI

12:35~　BE:FIRST

13:25~　ツユ

14:10~　落日飛車 SUNSET ROLLERCOASTER

14:55~　ENHYPEN

16:05~　GABRIELS

17:20~　HONNE

18:40~　NIALL HORAN

19:40~　宇宙人 Cosmos People

20:25~　YOASOBI

▼Channel 3

ライブ配信視聴ページ：https://wod.wowow.co.jp/content/138346

11:00~　Reol

11:35~　とた

12:05~　Kroi

13:15~　SHYGIRL

14:25~　Nulbarich

15:35~　HOLLY HUMBERSTONE

16:25~　amazarashi

17:00~　Cornelius

18:20~　WET LEG

19:40~　TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA

サマーソニック２日目・8月20日（土）

番組ページ：https://wod.wowow.co.jp/program/189170

▼Channel 1

ライブ配信視聴ページ：https://wod.wowow.co.jp/content/138347

11:30~　DRUM TAO

11:45~　シユイ

12:15~　Tani Yuuki

13:10~　TREASURE

14:20~　KIDS RETURN

15:35~　THE KID LAROI

16:50~　Novelbright

18:05~　LIAM GALLAGHER

19:30~　ジャニーズWEST

20:00~　KANGDANIEL

▼Channel 2

ライブ配信視聴ページ：https://wod.wowow.co.jp/content/138348

11:10~　NOVA TWINS

12:20~　ももいろクローバーZ

13:30~　WILLOW

14:40~　FLO

15:55~　INHALER

17:10~　Da-iCE

18:30~　EVANESCENCE

20:10~　BABYMETAL

20:45~　MILLI

▼Channel 3

ライブ配信視聴ページ：https://wod.wowow.co.jp/content/138349

11:00~　Absolute area

11:50~　w.o.d.

12:45~　THE SNUTS

13:50~　MAISIE PETERS

15:00~　ちゃんみな

16:15~　Awich

17:30~　AI

18:50~　LAUV

20:20~　LANY

SONICMANIA

8月18日（金）幕張メッセ

公式サイト：https://www.summersonic.com/sonicmania/

【ライブ配信】（WOWOWオンデマンド）

SONICMANIA：8月18日(金)午後9:00予定

SUMMER SONIC 2023 DAY-1：8月19日(土)午前11:00予定

SUMMER SONIC 2023 DAY-2：8月20日(日)午前11:00予定

【放送・配信情報】（WOWOWライブ・WOWOWオンデマンド）

速報！SUMMER SONIC 2023：9月17日(日)午後10:00

SONICMANIA：10月7日(土)

SUMMER SONIC 2023 DAY-1：10月8日(日)

SUMMER SONIC 2023 DAY-2：10月8日(日)

※「SONICMANIA」「SUMMER SONIC 2023 DAY-1」「SUMMER SONIC 2023 DAY-2」は無料トライアル対象外番組

番組サイト: https://www.wowow.co.jp/music/summersonic/