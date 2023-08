ソニックマニアをライブ配信で楽しむ　視聴方法と配信タイムテーブルまとめ

本日8月18日(金)に開催されるサマソニ前夜のオールナイト・フェス「ソニックマニア」(SONICMANIA)と、今週末8月19日(土)、20日(日)開催のサマーソニック東京公演2日間の模様がWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信される。ここではライブ配信の視聴方法と、ソニックマニア/サマーソニックの配信タイムテーブルをまとめた。

【画像を見る】ソニックマニア/サマーソニック ひと目でわかる配信タイムテーブル

※配信アーティスト・配信時間は変更になる可能性があります

※一部アーティストの配信はディレイ配信となります

※全編フルセットでの配信を予定していないアーティストもございます

現在、WOWOWオンデマンドでは無料トライアルを実施中。無料トライアルのお申し込みから1か月間は料金が発生せずにWOWOWオンデマンドを利用することができる。各アーティストの配信は一度きりなので、気になるアーティストの配信スケジュールをぜひチェックしておこう。

※WOWOWオンデマンド以外でのソニックマニア/サマーソニック2023のライブ配信は一切ありません

※無料トライアルのご利用は、初回契約時の1回のみ適用となります。再契約の場合、初回契約時に無料トライアルを適用しなかった場合も月額視聴料2,300円(税込2,530円)が直ちに発生します

◎WOWOWオンデマンドとは?

WOWOWがお届けするオンデマンドサービス。スマホやタブレット、パソコン、テレビなどの機器を使って、日本全国いつでもどこでも楽しむことができる。

無料トライアル実施中!

詳細・お申し込み:https://wod.wowow.co.jp/

/

無料トライアルなら円で#サマソニ&#ソニマニ をご覧いただけます

\

無料トライアルって何

申し込み方法は

など、皆さんの疑問にお答えします。

https://t.co/XenwX5l7yC

※ライブ配信前はアクセスが集中する為

早めにログインしご希望のチャンネルでお待ちください — WOWOW MUSIC (@wowow_mj) August 17, 2023

◎SONICMANIA(8月18日)

番組ページ:https://wod.wowow.co.jp/program/189170

▼Channel 1

ライブ配信視聴ページ:https://wod.wowow.co.jp/content/138350

21:00~ LEO(箏)Farstime set

21:40~ Novel Core & THE WILL RABBITS

22:50~ SHYGIRL

0:05~ CAMILO

1:30~ JAMES BLAKE

3:10~ MURA MASA

4:15~ Licaxxx

▼Channel 2

ライブ配信視聴ページ:https://wod.wowow.co.jp/content/138351

21:00~ GRIMES [DJ SET]

22:20~ どんぐりず

23:30~ ALI SHAHEED MUHAMMAD (A Tribe Called Quest) [DJ SET]

0:25~ Perfume

0:50~ 電気グルーヴ

2:25~ PUNPEE

3:35~ THE STICKMEN PROJECT

サマーソニック1日目・8月19日(土)

番組ページ:https://wod.wowow.co.jp/program/189170

▼Channel 1

ライブ配信視聴ページ:https://wod.wowow.co.jp/content/138344

11:00~ SUMMIT All Stars

11:40~ DRUM TAO

12:00~ NewJeans

13:05~ PALE WAVES

14:10~ PassCode

15:15~ TWO DOOR CINEMA CLUB

16:50~ THE LOUNGE SOCIETY

17:50~ FALL OUT BOY

18:50~ The BONEZ

19:30~ BLUR

▼Channel 2

ライブ配信視聴ページ:https://wod.wowow.co.jp/content/138345

11:00~ MAZZEL

11:25~ SKY-HI

12:35~ BE:FIRST

13:25~ ツユ

14:10~ 落日飛車 SUNSET ROLLERCOASTER

14:55~ ENHYPEN

16:05~ GABRIELS

17:20~ HONNE

18:40~ NIALL HORAN

19:40~ 宇宙人 Cosmos People

20:25~ YOASOBI

▼Channel 3

ライブ配信視聴ページ:https://wod.wowow.co.jp/content/138346

11:00~ Reol

11:35~ とた

12:05~ Kroi

13:15~ SHYGIRL

14:25~ Nulbarich

15:35~ HOLLY HUMBERSTONE

16:25~ amazarashi

17:00~ Cornelius

18:20~ WET LEG

19:40~ TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA

サマーソニック2日目・8月20日(土)

番組ページ:https://wod.wowow.co.jp/program/189170

▼Channel 1

ライブ配信視聴ページ:https://wod.wowow.co.jp/content/138347

11:30~ DRUM TAO

11:45~ シユイ

12:15~ Tani Yuuki

13:10~ TREASURE

14:20~ KIDS RETURN

15:35~ THE KID LAROI

16:50~ Novelbright

18:05~ LIAM GALLAGHER

19:30~ ジャニーズWEST

20:00~ KANGDANIEL

▼Channel 2

ライブ配信視聴ページ:https://wod.wowow.co.jp/content/138348

11:10~ NOVA TWINS

12:20~ ももいろクローバーZ

13:30~ WILLOW

14:40~ FLO

15:55~ INHALER

17:10~ Da-iCE

18:30~ EVANESCENCE

20:10~ BABYMETAL

20:45~ MILLI

▼Channel 3

ライブ配信視聴ページ:https://wod.wowow.co.jp/content/138349

11:00~ Absolute area

11:50~ w.o.d.

12:45~ THE SNUTS

13:50~ MAISIE PETERS

15:00~ ちゃんみな

16:15~ Awich

17:30~ AI

18:50~ LAUV

20:20~ LANY

SONICMANIA

8月18日(金)幕張メッセ

公式サイト:https://www.summersonic.com/sonicmania/

【ライブ配信】(WOWOWオンデマンド)

SONICMANIA:8月18日(金)午後9:00予定

SUMMER SONIC 2023 DAY-1:8月19日(土)午前11:00予定

SUMMER SONIC 2023 DAY-2:8月20日(日)午前11:00予定

【放送・配信情報】(WOWOWライブ・WOWOWオンデマンド)

速報!SUMMER SONIC 2023:9月17日(日)午後10:00

SONICMANIA:10月7日(土)

SUMMER SONIC 2023 DAY-1:10月8日(日)

SUMMER SONIC 2023 DAY-2:10月8日(日)

※「SONICMANIA」「SUMMER SONIC 2023 DAY-1」「SUMMER SONIC 2023 DAY-2」は無料トライアル対象外番組

番組サイト: https://www.wowow.co.jp/music/summersonic/