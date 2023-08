「大好きな映画『リメンバー・ミー』に矛盾してる」…!? お盆休みは何してた？

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。8月16日(水)の放送では、“お盆休み”が話題になりました。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)の、番組冒頭でのトークを紹介します。COCO教頭:一般的には今日までがお盆休みだけど、生徒(リスナー)のみんなはお父さんやお母さんと一緒に過ごせたのかな? 大人の夏休みは短いから、家でお父さんやお母さんが疲れていたらお手伝いしてあげてください。こもり校長:お盆休みって今日までなんだ。COCO教頭:さっき調べたんだけど、13日から16日までが一般的らしいよ。こもり校長:お盆休みって意識してる?COCO教頭:もうしてない。27歳でCAになってからは、関係なくなった。お盆休みって海外にないし。こもり校長:そうだよね。俺も意識してないんだけど……小さいころに上京して高2でデビューしたから、お盆という概念がないんだよね。(一般的には)お墓まいりに行くとかなんだよね? 今年はコロナの反動からなのか、実家に帰っている友達が多くて。COCO教頭:そうなんだ!こもり校長:「実家に帰って何するの?」って聞いたら「お墓まいり」って言っていたんだけど、そう考えたら長らくおばあちゃんのお墓まいりに行ってないな……ってすごく思った。COCO教頭:いつぶり?こもり校長:それこそ……5、6年行ってないかも。「SCHOOL OF LOCK!」にも、“お盆休み”という概念がないじゃない?(笑)。COCO教頭:うん、そもそもね(笑)。こもり校長:お墓まいりとかやってる?COCO教頭:毎年お寺に行って、先祖供養はしてるけど……それぐらいかな。こもり校長:俺もそういうことしたほうがいいのかなぁ。俺、ディズニーの『リメンバー・ミー』っていう映画が好きなのね。でも、矛盾していると思うんだよね。COCO教頭:どうして?こもり校長:お盆休みの概念もなくて、先祖にあいさつにも行ってない俺が、この映画のどこに感動するんだ!? って話じゃん。COCO教頭:理屈で言ったらそうか(笑)。こもり校長:でも俺はあの映画で感動しているわけだから、そういうことをやっていればもっと違う人間になれたんじゃないか……(笑)。COCO教頭:こもりはやと! どうした!?こもり校長:なんか、お盆の話を聞いてそう思ったんだよね。「行ったほうがいいよ!」って言った人もいたし……でも、お墓まいりに行こうとすると片道4時間半ぐらいかかるの。COCO教頭:遠いよ! しかも忙しすぎて、往復8時間はなかなかじゃん。こもり校長:そうなんだよね(笑)。しかも、じいさんにあいさつとかしてたら、もっと時間かかるじゃん。1日じゃ帰ってこれないんだよね。COCO教頭:誰か、こもり校長に2日間くらいのお休みをあげてください……!この日の放送では、「夏休み誕生日会」をテーマに……・「8月10日が誕生日で実際に会ってお祝いしてくれた友達は1人、あとはLINEでメッセージをもらった」という16歳と、「このリスナーが好きな物を描いた絵でお祝いしたい」という19歳・「8月16日(今日)が誕生日なのに朝からずっと塾で、友達からの連絡は1人でした」という15歳と、「このリスナーの年齢の数だけいいところを言います!」という15歳・「8月14日が誕生日で、親と買い物に行くはずが車の不調で外出できなかった」という16歳と、「このリスナーの嫌な思い出をポジティブなものにします」という14歳と電話をつなぎ、それぞれの誕生日を祝いました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/