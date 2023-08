「悩んでいる友達を励ましたい」10代の相談にSEVENTEEN・JEONGHANがアドバイス

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのJEONGHAN(ジョンハン)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」。8月15日(火)の放送では、「TEEN相談室」と題して10代リスナーのお悩みにアドバイスしました。友達の相談に乗ることが多いのですが、いつも話を聞くだけで終わってしまいます。できれば励ましてあげたいのですが、どうしたら良いと思いますか?(16歳)JEONGHAN:これは……“励ます”というのが、すごく難しいですよね。僕もそうです。いつも悩みを聞くほうではあるんですが、励ましてあげるのは本当に難しいです。だけど、その友達にとっては、“聞いてあげる”ということだけで励ましになっているはずです。そんな心配はせず、楽に思っていること、考えていることを話してあげても悪く受け取らないだろうし、受け入れてくれると思います。信頼していて好きな友達だから相談をすると思うので、あまりイライラせず、負担にも思わず、思っていることを話してあげたらいいなと思います。いつもファイティングしていてかっこいいと思いますよ!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/