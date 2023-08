「好きじゃなくなったら“好きだった”と言える」KEYTALKと考える告白のタイミング

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」(毎週水曜放送)のコーナーでは、毎月1組のアーティストが登場し、10代リスナーの相談にアドバイスと1曲を届けています。8月のマンスリーアーティストは、4ピースバンドのKEYTALKです。8月16日(水)の放送では、ギターの小野武正さんとボーカル&ギターの寺中友将さんが、「告白」についてのお悩みに回答しました。好きな人に「好き」と言えず、いつも好きじゃなくなってから「あのとき、好きだったんだよ」と言ってしまいます。好きなときに好きな人に「好き」と言えるには、どうしたらいいですか?小野:好きな人に好きと言う巨匠(寺中さん)は、「こんなことでなに悩んでんだよ」って感じですよね?寺中:いや、そんなことないよ! 言いにくいよね。この好きじゃなくなったときとかに言える、っていうのはすごくよくわかる。小野:言いやすくなっちゃうよね。やっぱ海行って、花火見て祭りとか……その辺は大事なんじゃないですか?寺中:そうだね。この季節だからね。そういう場所に行くと伝えやすい、っていうのはあるんじゃないですか? やっぱり場所じゃないですか?小野:きっかけみたいな?寺中:明らかに今日言われるぞ、みたいな雰囲気を自分で作る。小野:なるほどね。自分を追い込む?寺中:追い込む追い込む。相手も追い込むよ。小野:そうだね。返事をちゃんと言えるように。寺中:そうそう。なんか言われそうだなっていう。空気感作るのは大切かなって思うね。小野:17歳だから、今夏休みだし誘い出すしかないですね。寺中:そうだよ! 今、好きな人いるのかな?小野:いるんじゃないですか?寺中:いる可能性高いよね。小野:おそらく。やっぱ夏祭りですね。寺中:この曲を聴いて、祭りに向けてテンション上げてってほしいなと思います!今回選曲された「祭りこぞう」は2013年リリースのアルバム『ONE SHOT WONDER』に収録されています。また8月30日(水)には、ニューアルバム『DANCEJILLION』がリリースされます。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」の詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/