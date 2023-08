NEXON Korea と NEXON Games は本日、開催予定の『The First Descendant』クロスプレイ β テストの最新情報を発表しました。β テストは http://tfd.nexon.com/crossplay-beta よりご参加いただけます。

オープン β テストの日程は、全プレイヤーがお好みのプラットフォームで本作を最大限にお楽しみいただけるよう、2023 年 9 月 19 日(火)~9 月 25 日(月)に移行しました。前回の β テストの際にプレイヤーの皆様から寄せられたフィードバックを反映し、新機能の追加・アップデートを行ったことで、パフォーマンスの最適化やユーザー体験の向上を図りました。

/『The First Descendant 』のオ ープン β テ ス トは 2023 年 9 月 19 日(火)より、PC (Steam) 、PlayStation®4 (PS4™) 、PlayStation®5 (PS5™) Xbox One、 Xbox Series X | S において、無料でご参加いただけます。



さらに、今回のオープン β テストでは、ゲーム本編に至るまでの壮大な物語のプロローグも見ることができます。「なぜ、バルガスはイングリス大陸を侵略したのか?」「なぜ、バルガスらは“アイアンハート”を手に入れようとしているのか?」「人類はどのように反撃したのか?」答えは全て『The First Descendant』のプロローグで明かされます。

近日開催予定の『The First Descendant』クロスプレイ β テストのアップデートと改善点を紹介します。

● パフォーマンスの向上

フレームレートパフォーマンスの向上

HDR、NVIDIA® DLSS への対応

最新の Unreal Engine 5.2 を採用

PS5 and Xbox Series X | S 向けのパフォーマンスモードとクオリティモードの導入

● QoL 要素の向上

グラップリングフックの操作性とパルクールの動きを刷新

新モジュールシステムの採用

ジャンプモーションの改善

銃のサウンドエフェクトの改善

UI、UX 改善

● ストーリーとプロローグの更新

新たなストーリーの追加

ミステリアスな新マップ(不毛の大地)

● 新ゲームコンテンツ

11 人のプレイアブルキャラクターと 2 人の最強キャラクター

特殊な攻撃ができる 11 種類の究極の武器

ヴォイド迎撃戦:ボス 8 体

ヴォイド迎撃戦:2 つの新バトルマップ

新コスメティック要素

ワールドミッションの改良

● オープン β テスト参加特典

β テスト参加者限定特典が入手可能に

参加者全員に限定ソーシャルモーションをプレゼント

プレイヤーレベル 20 に達成すると発売時に限定アイテムをプレゼント

オープン β テストに関する詳細とパフォーマンス改善、ゲームプレイ映像などは The First

Descendant│Dev Talk Ep. 2│クロスプレイ・オープン β テストの詳細をご確認ください

『The First Descendant』クロスプレイ・オープン β テストに登録された方には、プレゼントと最新情報をお送

りします。Discord で会話に参加したり、Twitter でフォローしたり、Facebook で「いいね!」を押したり、

YouTube で最新情報をお楽しみください。



■『The First Descendant』の詳細

『 The First Descendant 』 は 、 Xbox Series X|S 、 Xbox One 、 PlayStation®5 (PS5™) 、PlayStation®4 (PS4™)、PC (Steam) のクロスプラットフォームで発売される次世代型基本プレイ無料の、三人称視点(TPS)協力型アクション RPG シューティングゲームです。Unreal Engine 5.2 を採用した本ゲームでは、プレイヤーは“継承者 (Descendant)”となり、人類の存続とアルビオンやイングリス大陸を守るために、100 年以上前に次元を超え、破壊的なコロッサスを持ち込んだエイリアンの侵略者バルガスと戦うことが使命となります。プレイヤーは、様々なミッションやレイドを通じて強くなりながら、壮大な物語に出会い、ついに“継承者”の秘密を知ることになります。チームワークと戦術が鍵となる戦略的な 4 人用ボスレイドでは、プレイヤー同士の協力が不可欠です。また、ミッションやボスレイドで手に入る新たな装備や素材、アイテムは、プレイヤーのキャラクター育成に貢献します。2023 年 9 月 19 日から 25 日まで、すべての対応プラットフォームにおいて、クロスプレイ βテストが開催されます。



■株式会社 NEXON について https://company.nexon.co.jp/en/

1994 年に創業したネクソン(本社所在地:東京都港区)は、オンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける会社です。2011 年 12 月に東京証券取引所第一部へ上場し、2015 年に JPX 日経インデックス 400、2017 年には日経株価指数 300 の構成銘柄に採用されました。また、2020 年には日経平均株価を構成する 225 銘柄にも採用されました。現在では、代表的なシリーズ作である『メイプルストーリー』、『カートライダー』、『アラド戦記』をはじめとする 50 を超えるゲームを、モバイル端末など様々なプラットフォーム向けに 190 を超える国と地域でサービス展開しています。2021 年、ネクソンはスウェーデン・ストックホルムを拠点とし、グローバル配信に向けて複数のプロジェクトを開発中の Embark Studios AB を完全子会社化しました。