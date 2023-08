新しい学校のリーダーズ、海外10カ所巡るツアー開催

新しい学校のリーダーズが、グループと初となる海外ツアーを今年11月から開催することを発表した。

関連記事:新しい学校のリーダーズ、XG、ITZYが米音楽フェス「Head In The Clouds」を席巻

楽曲「オトナブルー」がTikTokでの関連動画で31億回再生を記録、SNS総フォロワー数1400万を超え、TikTok上半期トレンド大賞受賞し、海外のフェスへの出演や10月の初アリーナ公演のチケットが即完するなど話題に事欠かない新しい学校のリーダーズ。今回発表されたツアーは、ロサンゼルス、The Fonda Theatreからスタートし、北米公演のほか、香港、バンコクでの公演も含めた計10公演を予定している。

また8月17日AM2時から1日間、チケットのSpotifyプリセールがスタート。一般発売は8月18日AM10時(日本時間19日AM2:00)から行われる。

海外ツアーの直前となる10月29日(日)には東京体育館にて初のアリーナワンマンライブ「HAMIDASHITEIKU」を予定している(※チケットはソールドアウト)。また8月16日にはニューEP『マ人間』が発売され、MVも公開されている。

【動画を見る】「マ人間」MV

<ライブ情報>

ATARASHII GAKKO! THE SEISHUN TOUR(現地日時)

11月7日Los Angeles, CA - The Fonda Theatre

11月8日 San Francisco, CA - The Regency Ballroom

11月10日 New York, NY- Music Hall of Williamsburg

11月11日Washington, D.C.- Black Cat

11月13日 Toronto, ON- The Axis Club

11月15日 Chicago, IL - Lincoln Hall

11月16日 St. Paul, MN- Amsterdam Bar & Hall

11月18日 Mexico City, MX- Corona Capital (https://www.coronacapital.com.mx/)

12月2日 Hong Kong- Clockenflap Festival (https://www.clockenflap.com/) ※随時発売開始

12月3日 Bangkok, TH- Maho Rasop Festival (https://www.mahorasop.com/)※随時発売開始

ATARASHII GAKKO! THE SEISHUN TOUR

https://atarashiigakko.com/atarashii-gakko-the-seishun-tour

<リリース情報>

新しい学校のリーダーズ

New EP『マ人間』

2023年8月16日リリース

=収録曲=

1. マ人間

2. 恋文

3. ケセラセラ

4. オトナブルー - From THE FIRST TAKE

5. 狙いうち(50th anniversary special cover)

オフィシャルホームページ http://leaders.asobisystem.com/