Stray Kidsが現在開催中のドームツアー「Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023」のうち、9月3日の愛知・バンテリンドームナゴヤ公演と10日の大阪・京セラドーム大阪公演の生配信が決定した。
「Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023」は福岡・福岡PayPayドーム、愛知・バンテリンドーム ナゴヤ、大阪・京セラドーム大阪、東京・東京ドーム、韓国・ソウルのKSPO DOMEという日韓5つのドーム会場を巡るツアー。生配信はABEMA PPV ONLINE LIVE、Stagecrowd、Streaming+、Huluストア、PIA LIVE STREAM、U-NEXTという6つのプラットフォームにて行われる。視聴チケットは本日より販売中。
またABEMAではライブの生配信を盛り上げるべく、「週末はABEMAでスキズを楽しみ尽くそう！」と銘打って、ABEMAプレミアム限定で配信されているStray Kids出演番組を一部無料配信する。STAY（Stray Kidsファンの呼称）はこちらもお見逃しなく。
Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023 ONLINE LIVE
2023年9月3日（日）START 17:00
2023年9月10日（日）START 17:00