SEVENTEEN・JEONGHAN「楽しい時間を過ごせました」『SONGS』『VS魂』に出演

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのJEONGHAN(ジョンハン)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」。8月15日(火)の放送では、日本のテレビ番組に出演した感想を伝えました。JEONGHAN:僕たちは最近日本のテレビ番組に出たんですが、みなさん見てくれましたか? (7月27日放送の)『SONGS』とか(7月13日放送の)『VS魂』とか、いろいろ見てくれましたか? どうでしたか? 僕もこうして、日本のあのような番組に出演することができてとても楽しかったです。そして『VS魂』では、相葉(雅紀)さんや出演者のみなさんと一緒に撮ったんですが、お肉も一緒に食べて、いろんなお話をして楽しい時間を過ごせました。『SONGS』では、MCの大泉(洋)さんと「Super」を一緒に踊ったし、ジブリ(『千と千尋の神隠し』)のカエルの声優をされたという話もして、楽しい思い出、楽しいお話もできました。これからも、もっとたくさんの番組で視聴者のみなさんに会えたらなと思います。たくさん期待してください!この日の放送では、「TEEN相談室」と題して10代リスナーの相談に乗りました。