『Rolling Stone Japan LIVE 2023』イベントタイムテーブルを発表

9月3日（日）にさいたまスーパーアリーナにて開催される『Rolling Stone Japan LIVE 2023』のタイムテーブルが発表された。
1967年にアメリカで創刊したRolling Stone誌は、半世紀以上にわたり世界のエンターテインメントシーンを伝えるポップカルチャーマガジンとして世界16カ国で展開している。Rolling Stone 主催のライブ・イベントはアメリカ本国や欧州など、世界各地で実施されているが、昨年開催した『Rolling Stone Japan LIVE 5th ANNIVERSARY SPECIAL』は、Rolling Stoneアジア版として初めての大規模ライブイベントで1万1000人を動員し大盛況に終わった。この度第二回目として『Rolling Stone Japan LIVE 2023』を開催することが決定。(sic)boy、JP THE WAVY、GENERATIONS、SKY-HI、Novel Core＆THE WILL RABBITS、MAZZEL、MOONCHILD、LIL LEAGUE、LEX（五十音順）が出演する。
本日よりイープラスにてチケット最終先着先行販売が開始している。
【開催概要】
公演名 Rolling Stone Japan LIVE 2023
公演日 2023年9月3日（日）
会場 さいたまスーパーアリーナ
料金 アリーナ席：12,500円／スタンド席：9,900円 （全席指定・税込）
主催 CCCミュージックラボ株式会社
企画 Rolling Stone Japan
制作 株式会社W TOKYO
運営 株式会社キョードー東京
協力 カルチュア・エンタテインメント株式会社
問い合わせ info@rollingstonejapan.com
最終先着先行【8月9日18時00分～】
専用URL：https://eplus.jp/rollingstonejapanlive/
公式HP https://cccmusiclab.com/RSJLIVE2023
公式SNS Twitter ：https://twitter.com/rollingstonejp
Instagram ：https://www.instagram.com/rollingstonejapan/