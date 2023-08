8月19、20日に千葉・ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセと大阪・舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド)で行われる音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2023」の19日・千葉公演にヒップホップレーベルSUMMITの所属アーティストがSUMMIT All Starsとして出演することが発表された。

これは19日にMARINE STAGE、20日にOCEAN STAGEに出演予定だったジェイデンの来日が不測の事態によりキャンセルとなったことを受けたもの。ジェイデンの代打として、PUNPEE、OMSB、C.O.S.A. 、BIM、in-d、JUBEE、VaVa、doooo、Heiyuu、MARIA、RIKKI、DJ ZAI、Hi'Spec、原島"ど真ん中" 宙芳、TWINKLE+、Dzlu(BLYY)、AKIYAHEAD(BLYY)らがSUMMIT All Starsとして19日のMARINE STAGEに出演する。20日のOCEAN STAGEは代わりのアーティスト出演はない。

なお19日、20日のMARINE STAGEのオープニングアクトとして、DRUM TAOの出演が決定した。

SUMMER SONIC 2023

TOKYO

2023年8月19日(土)千葉県 ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ

<出演者>

MARINE STAGE

DRUM TAO(オープニングアクト)/ SUMMIT All Stars / NewJeans / PALE WAVES / [Alexandros] / TWO DOOR CINEMA CLUB / SEKAI NO OWARI / FALL OUT BOY / Blur

BEACH STAGE "so sad so happy" Curated by Gen Hoshino

ペトロールズ / ウミ / カミーロ / アリ・シャヒード・ムハマド / 星野源 / ジェイコブ・コリアー

MOUNTAIN STAGE

MAZZEL(オープニングアクト) / SKY-HI / BE:FIRST / 張惠妹 aMEI / ENHYPEN / GABRIELS / HONNE / ナイル・ホーラン / YOASOBI

SONIC STAGE

MELT4 / Reol / Kroi / SHYGIRL / Nulbarich / ホリー・ハンバーストーン / Cornelius / WET LEG / サンダーキャット

PACIFIC STAGE

Apes(オープニングアクト)/ とた(オープニングアクト)/ amazarashi / ツユ / 落日飛車 Sunset Rollercoaster / PassCode / The BONEZ / The Lounge Society / 宇宙人 Cosmos People / 東京スカパラダイスオーケストラ

Spotify RADAR:Early Noise Stage

redmarker / Khaki / chilldspot / Bialystocks / DURDN / yonawo x 鈴木真海子 x Skaai / Daichi Yamamoto / 春ねむり

2023年8月20日(日)千葉県 ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ

<出演者>

MARINE STAGE

DRUM TAO(オープニングアクト) / ジャニーズWEST / マカロニえんぴつ / TREASURE / sumika / THE KID LAROI / SOL / リアム・ギャラガー / ケンドリック・ラマー

BEACH STAGE

Furui Riho(オープニングアクト)/ Ink Waruntorn / HY / Original Love / CIMAFUNK / 高中正義 / 鈴木雅之 / Night Tempo feat. FANCYLABO

MOUNTAIN STAGE

METALVERSE(オープニングアクト) / NOVA TWINS / ももいろクローバーZ / WILLOW / FLO / INHALER / MY FIRST STORY / EVANESCENCE / BABYMETAL

SONIC STAGE

トンボコープ(オープニングアクト)/ Absolute area / w.o.d. / THE SNUTS / メイジー・ピーターズ / ちゃんみな / Awich / AI / LAUV / LANY

PACIFIC STAGE

超☆社会的サンダル(オープニングアクト)/ シユイ(オープニングアクト)/ ローレン / Tani Yuuki / Kids Return / Novelbright / Da-iCE / 女王蜂 / MILLI / カンダニエル

Spotify RADAR:Early Noise Stage

カラコルムの山々 / ao / tonun / LANA / imase / CHAI / 新しい学校のリーダーズ

OSAKA

2023年8月19日(土)大阪府 舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド)

<出演者>

OCEAN STAGE

ももいろクローバーZ / マカロニえんぴつ / TREASURE / sumika / THE KID LAROI / SOL / リアム・ギャラガー / ケンドリック・ラマー

MOUNTAIN STAGE

ローレン(オープニングアクト)/ Fear, and Loathing in Las Vegas / milet / ジャニーズWEST / WILLOW / FLO / INHALER / EVANESCENCE / BABYMETAL

SONIC STAGE

Awkmiu(オープニングアクト)/ Ink Waruntorn / THE SNUTS / メイジー・ピーターズ / 女王蜂 / Awich / AI / LAUV / LANY

MASSIVE STAGE

Black petrol(オープニングアクト) / おとなりにぎんが計画(オープニングアクト) / tonun / 新しい学校のリーダーズ / imase / LANA / (sic)boy / BREIMEN / カンダニエル / Night Tempo feat. FANCYLABO



2023年8月20日(日)大阪府 舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド)

<出演者>

OCEAN STAGE

WANIMA / PALE WAVES / ケツメイシ / TWO DOOR CINEMA CLUB / SEKAI NO OWARI / FALL OUT BOY / Blur

MOUNTAIN STAGE

MAZZEL(オープニングアクト)/ SKY-HI / BE:FIRST / Perfume / ENHYPEN / GABRIELS / HONNE / ナイル・ホーラン / YOASOBI

SONIC STAGE

NOMELON NOLEMON(オープニングアクト)/ chilldspot(オープニングアクト) / 岡崎体育 / 東京スカパラダイスオーケストラ / 張惠妹 aMEI / ずっと真夜中でいいのに。 / HOLLY HUMBERSTONE / Cornelius / WET LEG / サンダーキャット

MASSIVE STAGE

Summer Whales(オープニングアクト) / Mlle.(オープニングアクト)/ 梅田サイファー / Tele / 礼賛 / キタニタツヤ / ウミ / Kroi / 落日飛車 Sunset Rollercoaster / 宇宙人 Cosmos People