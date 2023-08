Mrs. GREEN APPLE「俺だって垢ぬけたい！」10代の相談から考える自分の変化

Mrs. GREEN APPLEがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。8月14日(月)の放送では、リスナーのメッセージをきっかけに“垢ぬける”ということについて語りました。ミセス先生こんばんは!! 私は今、絶賛夏休み中で、2学期に「垢ぬけた!?」って思われたいんです!! そこで、ミセス先生が美容のことで気を付けていることや、心がけていることがあれば教えてほしいです!! お願いします!!(13歳女性)藤澤涼架 (Key):13歳の女の子から僕たち男の子に美容の相談です! “垢ぬけた”って思われるポイント、何だろうね?若井滉斗 (Gt):あるよね。夏休み明けて「なんかすごいかわいくなったなぁ」っていう子とかさ!大森元貴 (Vo/Gt):13歳ね……13歳のころとかの夏休みを挟んだ変化って、野球部がすごく黒くなってたりとか、坊主になってたりとか(笑)。結構その程度じゃないですか?若井:まあ、男子はね。大森:時代もあると思うんですけど、女子がとてつもなくバーンって垢ぬけたって、私はそんなに見たことなくてですね……。藤澤:あの~……当時それまで髪とかを特になにもしてなかった子が、ピンをつけて前髪を分けはじめたのよ。それが、すごい気になっちゃって!大森:うわっ、ドキッとした?藤澤:そう!大森:うわー! じゃあピンだ! いっぱいピンつけろ!藤澤:そういうことじゃない(笑)。でも、いつもと違うワンポイントっていいんじゃないかな。メンズはすごく気になると思うよ。若井:めちゃくちゃいい!大森:13歳とかの“垢ぬけ”って……そうか。藤澤:うん。大森:ガチ大人的なことを言うとさ、僕は“垢ぬけたな”っていう変化って、爪とかの細かい部分じゃなくて大枠だと思うんですよね。雰囲気が変わったとか……。若井:たしかにね。大森:思春期も含めてですけど、きっとすごい近い距離で鏡で自分のことを見ると思うんですよ。でも、他人はその距離感で自分を見つめることってないから。だから、すごく引いて自分を見ることで、自分の変化とかっていうのが“垢ぬけ”に直結するのかな、って思うんだよね。若井:俯瞰した目というかね。大森:うん。鏡ってすごく近くで見るから、細かいことでも自分の中では大きな変化なんだけど。外から見たら、そんなに大きい変化じゃないかも……っていうのと、ぶち当たりがちかな、と思って。藤澤:たしかに!大森:でも、13歳で“垢ぬけたい”って思うことがすごいけどね。俺だって垢ぬけたい!藤澤:ずっと思うことだよね(笑)。若井:垢ぬけ続けたいからね(笑)。大森:でも、“垢”って一生あるからね……(笑)。若井:そこが、人間の愛らしいところでもあるよね。藤澤:難しい話になってっから!大森:“いい垢だな”って思われたら、かっこいいと思うよ!藤澤:難しい!(笑)。今回から「ミセスLOCKS!」とAmazon Musicによるコラボ新企画『もう聞いた? みんなの推し曲 by ミセスLOCKS!』がスタートしました。Mrs. GREEN APPLEが出題する“お題”に対する“推し曲”を募集。届いた楽曲をミセスが厳選し、プレイリストを作成します。8月のお題は『好きな人とお祭りに行く前に聴きたい曲!』です。応募方法は、番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/