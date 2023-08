音楽ナタリーではプレイリスト企画「Sounds of Summer 2023」を実施。“夏”をテーマに、さまざまなアーティストの選曲によるプレイリストを随時掲載していく。最終回となる今回は高城れに(ももいろクローバーZ)が選んだ10曲をコメントとともに紹介する。

「夏の夜に1人でしっぽりと聴きたい曲」PLAYLIST by 高城れに(ももいろクローバーZ)

01. 線香花火 / SOUTH BLUE

02. Fallin' / BASI

03. 助手席(feat. ozn) / KeeP

04. 真夏のオリオン / INFINITY 16 welcomez MINMI, 10-FEET

05. Teacher's Pet / The Quick

06. 2002 / アン・マリー

07. グランドエスケープ feat. 三浦透子 / RADWIMPS

08. 夜空に咲く花 / MEGARYU

09. 8月32日 / SUSHIBOYS

10. was good day(Remix) / 罰当

テーマ「夏の夜に1人でしっぽりと聴きたい曲」

夏のアゲアゲな曲も大好きだけど、夏ならではの切なさ、寂しさ、エモさがある曲が大好きで、部屋でムードを作って聴いたり、1人夜の海をドライブしながら聴くこともあります!

暑い夏、このプレイリストで少しでも切なさという涼しさを感じていただけたらいいなぁと思います!

高城れに(タカギレニ)

1993年6月21日生まれ、神奈川県出身。2008年結成のアイドルグループ・ももいろクローバーZのオリジナルメンバー。担当カラーは紫、キャッチフレーズは「ももクロの鋼少女」。2015年より1年に1回のペースでソロコンサートを開催し、2021年には初のソロアルバム「れにちゃんWORLD」をリリース。2023年6月に神奈川・横浜アリーナでソロコンサート「30祭」を開催した。