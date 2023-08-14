JP THE WAVYと韓国の人気ラッパーSik-Kが初の2マンツアー開催

JP THE WAVYと韓国の人気ラッパーSik-Kが、初の2マンツアー『DIE KYODAI TOUR in JAPAN』の開催を発表した。

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2マンツアーは10月26日（木）に大阪・ゴリラホール オオサカ、10月27日（金）に東京・豊洲ピットの2箇所で開催される。JP THE WAVYとSik-Kは、Jay Parkを通して2017年に韓国で出会って以降、これまでに「Just A Lil Bit」と「I.Y.A」の2曲でコラボレーション。2022年に韓国で開催されたHIPHOPフェス「HIPHOPPLAYA」や先月日本で初開催された「WATERBOMB」でのコラボを経て、今回ついに日韓ヒップホップブラザーである最強タッグの2マンツアーが実現する。

なお、フロントエリア＋リハーサル観覧特典付きの限定プレミアムチケットも販売される。

＜ライブ情報＞

JP THE WAVY & Sik-K ”DIE KYODAI TOUR in JAPAN”

https://www.mahocast.com/ce/c/12

2023年10月26日（木）大阪・GORILLA HALL OSAKA

2023年10月27日（金）東京・TOYOSU PIT

OPEN 18:00 / START 19:00

チケット情報

① 限定PREMIUMチケット：10000円（税込）

★特典：フロントエリアへのご案内＋リハーサル観覧（10分程度）

② PRE-SALEチケット：6500円（税込）

③ 一般チケット：7500円（税込）

受付用URL：https://eplus.jp/Wavy_Sik-K/

主催：STONE.B / mahocast / WAVE HI

企画 / 制作：CITTA' WORKS

協力：イープラス

お問い合わせ先：イープラス（e＋） http://eplus.jp/qa/

mahocast https://www.mahocast.com/ct/contact