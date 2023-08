宇多田ヒカル、山下達郎、米津玄師…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（8月12日付）

ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜13:00~13:55)。8月12日(土)の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10(8月12日(土)付)を発表しました。初登場! 現在公開中の映画「キングダム 運命の炎」の主題歌です。先週の7位から2ランクダウン↓ 8月4日(金)~6日(日)にお台場で開催された「TOKYO IDOL FESTIVAL」にて、最終日のメインステージ(HOT STAGE)のトリを日向坂46がつとめました。先週の19位から11ランクアップ↑ 8月12日(土)、13日(日)には、ミセス史上初のドームライブ「Mrs. GREEN APPLE DOME LIVE 2023 “Atlantis"」が埼玉県・ベルーナドーム(西武ドーム)で開催されました。先週の5位から2ランクダウン↓ 8月7日(月)に開催された10代アーティスト限定の音楽フェス「閃光ライオット2023」にて、ギターの若井滉斗(わかい・ひろと)さんがFINAL STAGEの特別審査員をつとめました。先週の15位から9ランクアップ↑ ドラマ「真夏のシンデレラ」(フジテレビ系)の主題歌。同曲のミュージックビデオは、広大な海岸で撮影された夏全開の映像になっています。先週の4位から1ランクダウン↓ ピアノとストリングスによるスペシャルアレンジがYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で8月4日(金)に公開され、現在360万再生を突破しました!先週の2位から2ランクダウン↓ 現在、山下達郎さんのポップアップショップ「CITY POP UP STORE @ TOWER RECORDS UMEDA NU CHAYAMACHI」が開催中です。3週連続で第3位! YOASOBIは、8月5日(土)、6日(日)にアメリカ・ロサンゼルスでおこなわれた音楽フェス「Head In The Clouds」に出演(YOASOBIは6日に出演)。最後に披露した同曲では、同じフェスに参加していた新しい学校のリーダーズとコラボしました。初登場! 通算20枚目のニューシングル。同曲は、世界観客動員1,000万人に迫る和太鼓演奏グループ「DRUM TAO」とのスペシャルコラボ楽曲になっています。そして、今週の第1位は……?2週連続で第1位! スタジオジブリ最新映画「君たちはどう生きるか」の主題歌。11日(金・祝)には、同曲のライブ映像が自身のYouTubeチャンネルで公開されました。なお、ステージ上のスクリーンに描かれたアニメーションを「君たちはどう生きるか」で作画監督を務めている本田雄(ほんだ・たけし)さんが手がけています。――番組ではほかにも、ゲストパートにDEAN FUJIOKAさんが登場。9月23日(土・祝)に開催されるライブ「DEAN FUJIOKA Live 2023 “Stars of the Lid” at 日本武道館」への意気込みなどを伺いました。----------------------------------------------------<番組概要>番組名:JA全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週土曜 13:00~13:55パーソナリティ:ジョージ・ウィリアムズ、安田レイ番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/cdj/